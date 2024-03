Niantic hat vor wenigen Tagen erste offizielle Informationen zum Pokémon Go Fest 2024 bekannt gegeben. Jetzt wissen wir, wo und wann das Go Fest in diesem Jahr stattfinden wird, doch das ist noch längst nicht alles. Auch Details zum Gameplay und besonderen Boni sind bereits bekannt.

Pokémon Go Fest 2024: Live-Locations

Das Pokémon Go Fest 2024 findet auch in diesem Jahr wieder in drei verschiedenen Städten statt. Wie auch zuvor sind die drei Kontinente Europa, Asien und Nordamerika bedient. Das erste Live-Event findet in diesem Jahr in Sendai, Japan, statt. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 versammeln sich hier Trainer, um das Event zu spielen. Für Trainer aus Europa geht es in diesem Jahr nach Madrid, die Hauptstadt von Spanien. Hier findet das Event vom 14. bis zum 16. Juni statt.

Das Schlusslicht ist in diesem Jahr New York City, USA, wo das Go Fest vom 5. bis zum 7. Juli stattfindet. Schon letztes Jahr fand das Live-Event in New York statt. Das globale Go Fest, an dem alle Pokémon Go Spieler teilnehmen können, findet kurz darauf am 13. und 14. Juli statt. Du kannst das globale Go Fest spielen, egal wo du dich in der Welt befindest. Auch ein Ticket musst du nicht kaufen, doch es bietet dir einige spannende Boni.

Pokémon Go Fest 2024: Gameplay

Es sind noch nicht alle Informationen zum Gameplay des diesjährigen Go Fest bekannt. Dennoch können wir dir schon verraten, welche Pokémon du in der Wildnis antreffen kannst und auf welches mysteriöse Pokémon du dich freuen kannst.

Mysteriöses Pokémon: Marshadow

Das mysteriöse Pokémon, das du im Rahmen des diesjährigen Go Fests antreffen kannst, ist Marshadow. Marshadow ist ein Pokémon der siebten Generation mit den Typen Kampf und Geist. Als mysteriöses Pokémon ist es ultra selten und nur im Rahmen von besonderen Events anzutreffen. Manche mysteriöse Pokémon sind gar so selten, dass ihre Existenz gänzlich infrage gestellt wird. Beim Go Fest 2024 hast du jedoch die Möglichkeit, ein Marshadow zu fangen.

Spieler, die das Spiel in einer der drei Städten spielen, erhalten das Pokémon über eine Spezialforschung. Spielst du das globale Go Fest, dann erhältst du Marshadow nur, indem du ein Ticket kaufst.

Wilde Spawns und Habitate

Wie bereits im letzten Jahr sind die wilden Spawns auch beim Go Fest 2024 in verschiedene Habitate unterteilt. In jeder Stadt gibt es vier Habitate, in denen sich unterschiedliche Pokémon aufhalten. Die Spawns und Habitate variieren dabei von Stadt zu Stadt. Auch das globale Go Fest hat eigene Habitate, in denen besondere Pokémon spawnen.

Besonders interessant sind die Kostüm-Pokémon, welche im Rahmen des Events spawnen. Es handelt sich dabei um Pikachu mit einer Sonnenkrone, oder Mondkrone. Auch Evoli kann mit einer Sonnenkrone oder Mondkrone angetroffen werden, jedoch nur im Rahmen der Live-Events. Während des globalen Go Fest spawnt nur ein normales, nicht kostümiertes Evoli.

Raids

Auch in diesem Jahr werden Raids eine wichtige Rolle spielen. Spieler erhalten bis zu neun kostenlose Raidpässe pro Tag und haben die Möglichkeit, nochmal 16 zusätzliche Pässe zu kaufen. Welche Pokémon es jedoch in Raids gibt, ist noch nicht bekannt.

Pokémon Go Fest 2024: Tickets

Du kannst bereits jetzt Tickets für das Pokémon Go Fest 2024 kaufen. Aktuell erhältst du dabei sogar noch einen Frühbucherrabatt von 5 Euro. Live-Events können nur mit Ticket gespielt werden. Überlegst du also, für das Event nach Madrid zu reisen, dann solltest du dein Ticket so früh wie möglich buchen. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass Tickets ausverkauft sein könnten. Das ist jedoch nicht der Fall beim globalen Go Fest. Hier sind die Tickets nicht limitiert und für etwa 15 Euro kann jeder ein Ticket kaufen.