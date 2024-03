Steam ist ein wichtiger sozialer Hub für Millionen Gamer. Ein wichtiger Bestandteil der Plattform, abseits der Spiele, ist dabei das eigene Profil. Über das Profil haben Spieler die Möglichkeit, sich zu repräsentieren, ihre Interessen zu teilen und mit anderen in Kontakt zu treten. Bei einer Gaming-Plattform stehen dabei selbstverständlich Videospiele im Vordergrund. So zeigt das eigene Profil stets an, welche Spiele man spielt, wie lange man bereits gespielt und wie viel Zeit man in den vergangenen zwei Wochen in virtuellen Welten verbracht hat. Das hat jedoch auch seine Schattenseiten.

Mehr Privatsphäre dank neuem Feature

Steam bietet ein nahezu endloses Angebot an Spielen. Doch nicht jedes Spiel möchten Spieler unbedingt auf ihrem Profil präsentieren. Ob es sich bei diesen Spielen um kitschige Simulatoren, Dating-Games, oder Idle-Games handelt, ist völlig egal. Manchmal möchte man einfach nicht mit der Welt teilen, womit man gerade seine Freizeit verbringt. Das ist besonders dann der Fall, wenn Freunde und Verwandte Zugriff auf das Steam-Profil haben. Ein neues Feature sorgt jetzt jedoch dafür, dass Spieler ihre Spiele und Aktivität vor anderen verstecken können. So kannst du entscheiden, welche Spiele aus deiner Bibliothek du mit der Öffentlichkeit teilen willst.

Ab sofort kannst du Spiele in den Einstellungen privat machen. Sie werden dann weder auf deinem Profil angezeigt, noch können andere Spieler sehen, ob du gerade aktiv spielst. Dank des neuen Features kannst du einzelne Titel auswählen, ohne dabei sämtliche Spiele und Aktivitäten für dich zu behalten.

So versteckst du deine Spiele in der Bibliothek.

Dank des neuen Updates kannst du sogar bereits beim Kauf eines neuen Spiels festlegen, ob es privat sein soll. So taucht keine Benachrichtigung auf, die deinen Kauf des jeweiligen Spiels verkündet. Das Update ermöglicht es dir außerdem, Spiele für mehrere Freunde gleichzeitig zu kaufen. Möchtest du also deinen Freunden ein Spiel kaufen, kannst du das künftig in einer Transaktion tun, ohne mehrmals den Kaufprozess durchlaufen zu müssen.