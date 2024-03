In Pokémon Go beginnt heute eine neue Season, die vom 1. März bis zum 1. Juni geht. Sie trägt den Namen World of Wonders und Raids scheinen in den kommenden Monaten eine besonders große Rolle zu spielen. Das ist jedoch bei weitem nicht alles, auf das sich Spieler ab sofort freuen können. Hier erfährst du, was bereits über die neue Season bekannt ist.

Neue Pokémon

Bereits jetzt sind einige Pokémon bekannt, die während World of Wonders ihr Debüt feiern. Dazu gehört beispielsweise die Ultrabestie Venicro, mit der ihr euch anfreunden könnt. Im Rahmen einer Spezialforschung könnt ihr gemeinsam mit diesem Pokémon spannende Abenteuer erleben. Die Spezialforschung lässt sich ab dem 1. März abholen und wird dann im Laufe der Jahreszeit immer wieder erweitert und fortgesetzt.

Außerdem ist schon jetzt bekannt, dass weitere Pokémon aus der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht werden. Während des Events zur Veröffentlichung von Pokémon Horizonte, das vom 5. März bis zum 11. März stattfindet, kannst du erstmals Knarbon, Crimanzo und Azugladis fangen. Doch das ist nur der Anfang. Im Laufe der Season kannst du mit der Veröffentlichung weiterer Pokémon rechnen.

Crypto-Raids und kostenlose Raidpässe

Das Highlight der World of Wonders sind vermutlich für viele die Raids. Täglich finden Crypto-Raids der Stufen 1 und 3 statt, am Wochenende kannst du dein Können in Crypto-Raids der Stufe 5 unter Beweis stellen. Schon jetzt ist bekannt, dass Crypto-Raikou, Crypto-Entei und Crypto-Suicune in Crypto-Raids der Stufe 5 erscheinen. Erstmals können die drei legendären Hunde dabei auch in ihrer Crypto-Form als Shiny auftauchen.

Damit du die neuen Raids dieser Jahreszeit besonders genießen kannst, schenkt dir Pokémon Go ab sofort jeden Tag einen zweiten kostenlosen Raidpass. Beim Drehen der Fotoscheiben von Arenen kannst du also ab sofort jeden Tag einen zusätzlichen Pass erhalten. Außerdem bringen dir Siege in Raidkämpfen der Stufe 1 und 3 ab sofort mehr Erfahrungspunkte ein. Das gilt auch für Crypto-Raids. Raidest du gemeinsam mit Freunden, dann richten eure Pokémon zudem mehr Schaden an.

Schon jetzt solltest du dir einige wichtige Daten nach Möglichkeit freihalten. Die Pokémon, die im Rahmen der Community Days dieser Jahreszeit erscheinen, sind zwar noch nicht bekannt, doch wir wissen bereits, wann die Community Days stattfinden:

16. März

7. April (Community Day Classic)

20. April

19. Mai

Alle weiteren Informationen findest du wie immer auf der offiziellen Pokémon Go Website. Viele Informationen zu kommenden Events sind jedoch noch nicht bekannt.