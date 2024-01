PlayStation schmeißt irres Todes-Spiel raus: Nur 9 statt 90 Euro

Nur noch bis zum 2. Februar ist die XCOM 2 Collection im PlayStation Store stark reduziert. Das Bundle umfasst das Hauptspiel im Wert von 50 Euro und zahlreiche Erweiterungen, die das Spielerlebnis nochmals verbessern. XCOM 2 erfreut sich nicht umsonst bester Bewertungen und ist eine klare Empfehlung für jeden Strategie-Shooter Fan.

Was ist XCOM 2?

In XCOM 2 hat sich die Welt grundlegend verändert. Vor zwanzig Jahren hat sich die Welt bedingungslos den Aliens ergeben. XCOM, die letzte Bastion der Menschheit, liegt in Trümmern. Jetzt versprechen die Aliens, glorreiche Städte zu errichten und der Menschheit ein sorgenloses Leben zu ermöglichen. Allerdings verstecken sie ein düsteres Geheimnis und eine Agenda, die die Menschheit einmal mehr in ihrer Existenz bedroht. Es ist an der Zeit, einmal mehr für die Freiheit der Menschheit zu kämpfen.

Die Aliens töten jeden, der sich ihrer Herrschaft gegenüberstellt, doch das hält XCOM nicht davon ab, zu kämpfen. Es ist ihre Aufgabe, die Welt und die Überbleibsel der einst glorreichen Organisation einmal mehr zu vereinen. Dazu übernimmst du die Kontrolle über die Avenger, ein ehemaliges Alienschiff, das jetzt als mobile Zentrale der XCOM fungiert. Du entscheidest, wo deine Truppen angreifen und wie du die Unterstützung der Massen zurückgewinnst. Jede Mission bietet dir dabei eine einzigartige Herausforderung. Von Kämpfen inmitten der Wildnis bis in die Zentren der Alien-Megastädte bist du nicht aufzuhalten. Die Kombinationen aus verschiedenen Karten und unterschiedlichen Zielen sind fast endlos.

XCOM 2 ist für die PlayStation 4 verfügbar. Das Spiel bietet dir einen optionalen Multiplayer-Modus, ist aber hauptsächlich auf Singleplayer ausgelegt. Die XCOM 2 Collection beinhaltet neben dem Hauptspiel noch die Erweiterungen „Alien-Jäger“, „Kinder der Anarchie“, „Shens letztes Geschenk“, „War of the Chosen“ und das „Wiederstandskämpfer-Pack“.