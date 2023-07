Peugeot e-208 (2024): Upgrade bringt gewaltige Vorteile

Fans von kleinen Elektroautos werden über diese Nachricht jubeln: Der Peugeot e-208 (Test) bekommt noch im Laufe dieses Jahres ein umfangreiches Upgrade. Schon die erste Version des Stromers konnte mit einem niedrigen Verbrauch im Stadt- und Regionalverkehr punkten. Jetzt kündigt Peugeot an, dass sich die Reichweite mit dem neuen Modell noch einmal verbessert. Möglich macht es ein neuer Elektromotor, der neue Kaufanreize für das in Europa im Jahr 2022 am häufigsten verkaufte E-Auto im B-Segment schaffen soll.

Peugeot e-208 (2024): Mehr Leistung, höhere Reichweite

Anders als bisher wird es den neuen Peugeot e-208 nicht mehr in vier, sondern nur noch in drei Ausstattungslinien zu kaufen geben: Active, Allure und GT. Der Elektromotor hat jetzt nicht mehr 100 kW (136 PS) Leistung zu bieten, sondern 115 kW (156 PS). Nach WLTP-Zyklus soll die Reichweite mit der 51 kWh großen Batterie künftig bei 400 Kilometern liegen. Das wären bis zu 50 Kilometer mehr als bei der aktuellen Version.

Allerdings musst du auch berücksichtigen, dass auf der Langstrecke mit einer wesentlich kürzeren Reichweite zu rechnen ist. Die aktuelle Generation des elektrischen Flitzers konnten wir auf der Autobahn wegen der dann geringen Rekuperation nur knapp 200 Kilometer weit fahren. Eine Wiederaufladung des Akkus ist standardmäßig über den einphasigen On-Bord-Charger mit mäßig beeindruckenden 7,4 kW möglich. Optional ist dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW erreichbar; interessant unter anderem für das Laden an der heimischen Wallbox. An einer Schnellladesäule sind unter optimalen Bedingungen bis zu 100 kW drin.

Äußerlich sind die neue Lichtsignatur an der Front mit drei langen vertikalen Lichtkrallen sowie die überarbeiteten LED-Rückleuchten in nun horizontaler Ausrichtung die augenscheinlichsten Änderungen. Die Lichtkrallen vorn wurden zudem zur Außenseite des Fahrzeugs verschoben, was dazu beiträgt, dass der Peugeot e-208 optisch breiter wirkt. Bei der GT-Version kommen die LED-Scheinwerfer erstmals mit drei Lichtmodulen zum Kunden. Am Heck sind bei der teuersten Ausstattungsvariante auch die Rückfahrlichter und die Blinker in LED-Technik gehalten.

Klein, aber oho: der neue Peugeot e-208 (2024).

10 Zoll großer Touchscreen jetzt überall Standard

Im Innenraum ist ein 10 Zoll großer Touchscreen jetzt grundsätzlich serienmäßig verbaut. Auch in der preiswertesten Ausstattungslinie. Die haptischen Tasten darunter („Toggle Switches“) wurden beibehalten. Hinter dem Lenkrad ist außer bei der Ausstattungsvariante Active ein digitales Kombiinstrument nutzbar. Es ist ebenfalls 10 Zoll groß und bietet in der GT-Variante bei Bedarf auch eine futuristische 3D-Anzeige.

Der Peugeot e-208 Allure und GT sind in der neuen Ausführung serienmäßig mit drei USB-C-Anschlüssen (zwei vorn, einer hinten) und einem USB-A-Anschluss (hinten) ausgestattet. Das abseits der GT-Variante nur optional erhältliche Smartphone-Ladegerät bietet jetzt eine Leistung von 15 Watt. Bisher waren Handyaufladungen maximal mit 5 Watt möglich.

Ecken und Kanten: Im Cockput des Peugeot e-208 (2024) geht es weiter bewusst modern zu.

Was kostet der neue Peugeot e-208 (2024)?

Preise für den neuen Peugeot e-208 (2024) hat der Hersteller noch nicht verraten. Klar ist nur, dass eine Markteinführung des 4,06 Meter langen und 1,75 Meter breiten Facelift-Modells nach aktuellem Stand der Dinge im November dieses Jahres stattfindet. Die aktuelle Ausführung wird in vier Ausstattungslinien zu einem Preis ab 34.150 Euro verkauft.