Opel Mokka Electric (2023): Nicht nur der Name ist neu

Der Opel Mokka-e (Test) erhält für die Modellgeneration des Jahres 2023 ein breit gefächertes Upgrade. Der im November zu den am häufigsten zugelassenen Elektroautos in Deutschland gehörende Mini-SUV bekommt einen neuen Namen, mehr Leistung und eine größere Batterie. Künftig heißt das E-Auto Opel Mokka Electric und soll dann auch deutlich weiter mit einer Akkuladung fahren können.

Opel Mokka Electric (2023): Größere Batterie und mehr Leistung

Opel verspricht, dass die WLTP-Reichweite im Opel Mokka Electric in Zukunft bei 406 Kilometern liegen soll. Dafür ist künftig eine 54 kWh große Batterie verbaut. Bisher waren über einen 50 kWh großen Energiespeicher bis zu 338 Kilometer lange Reisen möglich; im Test kamen wir aber auf der Langstrecke nur auf rund 200 Kilometer. Neben einer größeren Batterie bietet der neue Opel Mokka Electric außerdem einen niedrigeren Stromverbrauch. Der soll gemäß WLTP-Zyklus künftig bei 15,2 kWh pro 100 Kilometer liegen. Bisher sind es auf gleicher Strecke 16,6 kWh.

Das Plus an Reichweite gelingt, obwohl auch die Leistung von 100 kW (136 PS) auf 115 kW (156 PS) bei einem Drehmoment von 260 Newtonmetern zulegt. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll mit der neuen Generation des Opel Mokka Electric in unter 10 Sekunden gelingen, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 km/h elektronisch abgeregelt. Besonders dynamisch präsentiert sich das Elektroauto im B-SUV-Segment damit also eher weniger. Aber für den Alltag bietet es trotzdem ausreichend Fahrspaß über drei nutzbare Fahrmodi (Eco / Normal / Sport).

Eine Wiederaufladung der Batterie ist beim Opel Mokka Electric an Gleichstrom-Ladesäulen (DC/HPC) mit bis zu 100 kW möglich. Gegenüber dem Vorgängermodell findet also keine Steigerung der Ladeleistung statt. Das Nachladen per dreiphasigem Wechselstrom ist über den Onboard-Charger mit bis zu 11 kW möglich; zum Beispiel zu Hause über eine Wallbox.

Was kostet der Opel Mokka Electric (2023)?

Was der neue Opel Mokka Electric kosten wird, hat Opel noch nicht verraten. Auch Details zur konkreten Verfügbarkeit im kommenden Jahr sind noch offen. Der aktuelle Opel Mokka-e lässt sich über die Opel-Homepage derzeit noch konfigurieren und bestellen – zu einem Preis ab 37.650 Euro. Dass die neue Modellgeneration etwas teurer wird, dürfte wahrscheinlich sein.