Opel bestätigt neue Elektroautos - Manta-e bekommt irres Design

Die Automobilbranche steht vor einem entscheidenden Wandel. Immer mehr Hersteller entscheiden sich dazu, ihre Flotten komplett auf die E-Mobilität umzustellen. So auch Opel. Bis 2024 will der Automobilkonzern aus Rüsselsheim, der zur französischen Stellantis Gruppe gehört, alle Baureihen mit mindestens einem elektrifizierten Modell anbieten. Mehr noch: Bereits im Jahr 2028 soll Opel in Europa als rein elektrischer Hersteller auftreten. Jetzt gibt es neue Informationen zu neuen E-Autos des Herstellers, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.

Opel will Reichweite seiner Elektroautos erhöhen

Aktuell bietet Opel bereits zwölf elektrifizierte Modelle an. Dazu gehören neben dem für Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren gedachten Opel Rocks-e im Pkw-Segment unter anderem der Opel Corsa-e, der Opel Mokka-e (Test) und der Opel Combo-e Life. Ergänzend sind Plug-in-Hybrid-Modelle wie der Opel Astra, der Astra Sports Tourer und der Grandland verfügbar. Dass die Reichweiten bei den Stromern aktuell noch überschaubar ausfallen, ist dem Hersteller nach eigenen Angaben bewusst. Deswegen arbeite man auch mit Hochdruck daran, zukünftig Reichweiten von 500 bis 800 Kilometern anzubieten.

Diese Fahrzeuge sollen dann auch mit einer zeitgemäßen Ladetechnologie angeboten werden. Ziel sei es, in Zukunft Autos zu bauen, die in einer Minute neue Energie für 32 Kilometer laden können. Das würde bedeuten, dass in 15 Minuten Strom für weitere 480 Kilometer Reichweite aufladbar ist. Teile der dafür notwendigen Entwicklung werden an der Opel-Dependance in Kaiserslautern gebündelt. Am bisherigen Standort des Komponenten- und Motorenwerks entsteht eine Gigafactory für moderne Batteriezellenfertigung.

Neue Stromer-Modelle angekündigt

Aber wie geht es nun mit neuen Stromern von Opel weiter? Auch auf diese Frage hat der Hersteller jetzt eine Antwort gegeben. Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass es Mitte des laufenden Jahrzehnts eine elektrifizierte Variante des Kult-Autos Manta geben soll. Und Konzern-Chef Uwe Hochgeschurtz ist sich schon jetzt sicher: „Unser Manta wird wieder für Fahrspaß pur stehen. Wir werden eine faszinierende Neuinterpretation mit einem erstaunlichen Platzangebot bauen.“

Optisch wird er sich laut eines aktuellen Konzept-Bildes aber deutlich von jenem Prototyp unterscheiden, den man in den vergangenen Monaten bereits bestaunen konnte. Demnach wird der Opel Manta eher ein SUV-Coupé und damit ungleich wuchtiger ausfallen, als das Kult-Mobil aus den 1980er-Jahren. Klar ist jetzt zudem, dass die Nachfolger des Opel Crossland und des Opel Insignia im Laufe der kommenden Jahre als rein elektrische Modelle in den Handel kommen.

Der Opel Manta soll Mitte des laufenden Jahrzehnts in einer sportlichen E-Variante in den Handel kommen.

Im Jahr 2021 wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland knapp 162.000 Pkw von Opel neu zugelassen. Das waren 10,7 Prozent mehr als noch 2020 und der Hersteller war damit einer der wenigen, der in Deutschland gegen den allgemeinen Trend in der Automobilbranche wachsen konnte. Auf dem Markt der Elektroautos sicherte sich der Hersteller im vergangenen Jahr mit rund 18.000 Neuzulassungen einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Zum Vergleich: Volkswagen erreichte mit rund 72.000 Neuzulassungen einen Marktanteil von 20,3 Prozent, Tesla mit fast 40.000 Zulassungen einen Marktanteil von 11,2 Prozent.