Opel Astra Electric (2023): Hier kommt die ID.3-Alternative

Der Volkswagen ID.3 bekommt Konkurrenz. Und zwar schlagkräftige Konkurrenz. Denn schon in Kürze wird der Opel Astra vollständig elektrisch. Nach der Plug-in-Hybrid-Ausführung des Opel Astra kündigt sich jetzt der Opel Astra Electric an. Und zwar einerseits in klassischer Bauform eines fünftürigen Kompaktwagens, aber auch als Astra Sports Tourer Electric, also als vollelektrischer Kombi.

Opel Astra Electric: 170 km/h Spitze und 416 Kilometer Reichweite

Beide Modelle des ab dem Frühjahr kommenden Jahres bestellbaren neuen Opel Astra Electric werden über drei Fahrmodi verfügen: Eco, Normal und Sport. Sie sind mit einem Elektromotor an der Vorderachse ausgestattet, der 115 kW (156 PS) und 270 Newtonmeter maximales Drehmoment liefert. In der Spitze verspricht Opel eine Geschwindigkeit von 170 km/h. Serienmäßig sind die neuen Elektroautos mit 18 Zoll großen Leichtmetallrädern in Diamantschliff oder komplett schwarzer Ausführung ausgestattet.

Neben dem klassischen 5-Türer gibt es den Opel Astra Electric auch als Kombi.

Die Reichweite nach WLTP-Standard liegt nach Angaben von Opel bei 416 Kilometern. Dafür ist der Opel Astra Electric mit einem 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Akku ausgestattet; verbaut im Unterboden. Die Wiederaufladung ist an Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC/HPC) mit bis zu 100 kW möglich. Serienmäßig ist zudem ein dreiphasiger 11 kW Onboard-Charger für Wechselstromladungen an der heimischen Wallbox und an langsameren AC-Ladesäulen verbaut.

Außendesign ohne nennenswerte Neuerungen

Rein optisch sind beim Elektro-Astra auf den jetzt vorgestellten ersten Bildern keine nennenswerten Unterschiede zu den Plug-in-Hybrid-Modellen zu erkennen. Einzig ein kleines „e“ in der rechten, unteren Ecke des Kofferraumdeckels erlaubt Rückschlüsse darauf, dass es sich um den reinen Stromer aus der Astra-Familie von Opel handelt. Im Innenraum kommen ergonomische Sitze – auf Wunsch in Alcantara-Ausführung – zum Einsatz, außerdem zwei 10-Zoll-Bildschirme und bei Bedarf ein Head-up-Display.

Schlicht und aufgeräumt: der Innenraum des Opel Astra Electric.

Was kostet der Opel Astra Electric?

Was der neue Astra in vollständig elektrifizierter Ausführung kosten wird, hat Opel noch nicht verraten. Vage Anhaltspunkte liefern aber die Plug-in-Hybrid-Modelle. Für sie ruft Opel aktuell einen Preis von mindestens 39.100 (5-Türer) respektive 40.200 Euro (Kombi) auf. Für die Electric-Modelle dürften die Preise etwas höher ausfallen. Gebaut werden die neuen Elektroautos im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim.