OnePlus kehrt nach Deutschland zurück – hier schon erhältlich

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass neben Oppo auch OnePlus die Patentstreitigkeiten mit Nokia beilegen konnte. Die Folge: Beide Smartphone-Hersteller arbeiten an einem Comeback in Deutschland. Und OnePlus schmeißt hierzulande jetzt sogar deutlich früher als erwartet die Vertriebsmaschinerie wieder an. Die Homepage hat ein umfangreiches Update erfahren und ermöglicht jetzt wieder den Kauf von Smartphones. Dazu zählen neben dem Foldable OnePlus Open auch das OnePlus 12 und das OnePlus 12R, die erst vor wenigen Tagen neu vorgestellt wurden.

Neue OnePlus-Smartphones: Hier sind sie schon verfügbar

Doch nicht nur in seinem eigenen Onlineshop sind die neuen Smartphones schon erhältlich. Auch andere Webshops bieten die Handys des chinesischen Herstellers zum Teil bereits an. Zu nennen wäre hier unter anderem der niederländische Webshop Gomibo, der in Preisvergleichen immer wieder mit verblüffend günstigen Smartphone-Preisen in Erscheinung tritt. Auch Galaxus ist in den Vertrieb der aktuellen OnePlus-Smartphones bereits eingestiegen. Gleiches gilt für den dänischen Proshop, der seine Produkte auch über einen deutschen Webshop vertreibt.

Namhafte Schwergewichte unter deutschsprachigen Onlineshops wie MediaMarkt, Saturn oder auch Amazon sind bisher nicht auf den Zug aufgesprungen. Sie bieten die neuen Smartphones des chinesischen Fertigers noch nicht an. Das dürfte sich im Laufe der kommenden Tage aber ändern. Insbesondere Amazon war in der Vergangenheit für OnePlus ein wichtiger Absatzkanal. Schon bald sollte es die Handys auch in vielen anderen namhaften deutschen Webshops wieder zu kaufen geben. Etwa bei Euronics, Otto oder Alternate.

Kostenlose Extras im Onlineshop des Herstellers

Wenn du bis zum 12. Februar das OnePlus 12 ab 949 Euro oder das 12R für 699 Euro direkt beim Hersteller bestellst, kannst du dir übrigens die In-Ear-Kopfhörer Buds Pro 2 als kostenlose Zugabe sichern. Das Top-Modell der 12er-Variante mit satten 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz ist zudem derzeit gegenüber der eigentlich gültigen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers um 100 Euro auf 999 Euro reduziert.

Wichtig: Beim OnePlus 12 garantiert der Hersteller vier Android-Upgrades und fünf Jahre Sicherheitsupdates, beim 12R sind nur drei Android-Upgrades und vier Jahre Sicherheitsupdates vorgesehen. Entscheidest du dich für das Foldable-Modell Open gibt es aufgrund des vergleichsweise hohen Preises von knapp 1.800 Euro ebenfalls vier Android-Upgrades, fünf Jahre Sicherheitsupdates und als kostenloses Extra die Buds Pro 2R.

