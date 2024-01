Preiswerte In-Ear-Alternativen: Diese Kopfhörer von Canyon lohnen sich

Der niederländische Hersteller Canyon steht seit 2003 für hochwertige Technik: Egal, ob PC- und Handy-Zubehör, nützliche Gadgets oder Gaming-Accessoires – die Geräte der Marke punkten stets mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die TWS-5 und TWS-6 Kopfhörer bilden davon keine Ausnahme. So sicherst du dir schon für jeweils unter 30 Euro schicke In-Ears. Was die Stöpsel dabei alles drauf haben, zeigen wir dir in diesem Artikel.

TWS-5: Das steckt in den preiswerten Kopfhörern

Canyon möchte dir mit seinem TWS-5-Modell preiswerte In-Ear-Kopfhörer für jede Lebenslage liefern. Vom Weg zur Arbeit, über den Alltag im Büro bis hin zum Musikgenuss beim Sport oder auf der Couch – die Stöpsel sind dein tagtäglicher Begleiter. Dabei punkten die Kopfhörer insbesondere mit einem hohen Tragekomfort. Das komfortable Design samt Silikonaufsätzen soll für einen passgenauen Sitz ohne Druck sorgen. Die Ohr-Pads gibt’s dabei in verschiedenen Größen, um einen bestmöglichen Tragekomfort zu garantieren.

Natürlich muss aber auch der Klang stimmen. Hier setzt Canyon auf einen Surround-Sound, welcher deine Lieblingslieder und Podcast stets klar und mit hoher Qualität in deinen Gehörgang befördert. Bluetooth 5.3 garantiert dabei eine verlustfreie und unkomplizierte Verbindung. Dank des eingebauten Mikrofons nimmst du mit den Kopfhörern selbstverständlich auch problemlos Anrufe entgegen und bist dabei für deine Gesprächspartner klar verständlich. Für noch mehr Komfort kannst du die In-Ears über das Mikrofon ebenso per Sprachassistent bedienen – komplett ohne dein Handy in die Hand nehmen zu müssen. Die Akkulaufzeit von 7,5 Stunden ist zudem ordentlich.

Ein echter Hingucker ist außerdem der Preis: Die Canyon TWS-5 Kopfhörer kosten bei Galaxus lediglich 28,86 Euro. Der Händler liefert die In-Ears zudem komplett kostenfrei.

→ Canyon TWS-5 Kopfhörer für 28,86 Euro

TWS-6: In-Ears, die sich auch fürs Gaming lohnen

Mit den TWS-6 Kopfhörer von Canyon holst du dir hingegen einen noch satteren Sound. Unter anderem der 13-mm-Treiber soll für ein rundum exzellentes Audio-Erlebnis sorgen. Mit einem speziellen Gaming-Modus sowie der Latenzzeit von 50 ms kommen insbesondere Gamer, die fürs Zocken komfortable In-Ears suchen, auf ihre Kosten. Dank der Bluetooth-Reichweite von bis zu 10 Metern bist du dabei ebenso flexibel und kannst dich ohne Verbindungsabbrüche frei bewegen. Mit einer Ladung hält der Akku der TWS-6 Kopfhörer übrigens bis zu 4,5 Stunden durch. Über das mitgelieferte Ladecase haben die Stöpsel jedoch Power für insgesamt 21 Stunden.

Und das Beste: Die TWS-6 Kopfhörer sind sogar noch günstiger! Mit einem UVP von 24,75 Euro sicherst du dir somit wirklich preiswerte In-Ears.

→ Canyon TWS-6 Kopfhörer für 24,75 Euro