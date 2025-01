O2 verschenkt Datenvolumen: Diese Kunden profitieren

Ab dem 15. Januar, also ab kommender Woche, bekommen alle Kunden mit einem O2-Prepaid-Tarif Datenvolumen geschenkt. Monat für Monat bekommen Sie dann – je nach Tarif – zwischen 2 und 5 GB mehr, als sie ursprünglich einmal gebucht haben. Der Grund: O2 führt ein Datenupgrade in den Tarifen durch. Oder anders ausgedrückt: O2 reagiert auf den Markt und die Mitbewerber und macht die eigenen Tarife wenigstens ein Stückchen attraktiver. Es ist aber noch Luft nach oben.

Prepaid-Kunden von O2 profitieren automatisch

Das Upgrade mit zusätzlichem Datenvolumen gilt in den O2 Prepaid-Tarifen S, M und L. Kunden mit diesen Tarifen bekommen automatisch mehr Datenvolumen. Die neuen Datenpakete gelten dauerhaft und kommen auch Bestandskunden zugute. Wichtig: Das Upgrade erfolgt nicht für alle Nutzer gleichermaßen am 15. Januar, sondern mit dem nächsten Abrechnungszyklus ab diesem Termin. Weiterhin bekommen Prepaid-Kunden von O2 zusätzliche Boni, wenn sie die Kosten für ihre Prepaid-Karte per Lastschrift zahlen.

Zusätzlich gibt es bei O2 zudem noch deutlich höhere Boni für alle Prepaid-Kunden, die die Tarifgebühr per Lastschrift zahlen. Sie erhalten künftig in den Prepaid-Tarifen bis zu 10 GB noch mehr zusätzliches Datenvolumen als bisher. Die 10 GB gelten dabei für die Tarifstufe L. Bei M sind es 5 GB extra und bei S sind es 3 GB extra. Die Weitersurfgarantie mit 384 kBit/s bei aufgebrauchtem Datenvolumen bleibt weiterhin bestehen.

Die Vorteile und Boni im Überblick

O2 Prepaid S: 10 GB (statt 8 GB) Datenvolumen, für unverändert 9,99 Euro, Lastschriftbonus: 3 GB

O2 Prepaid M: 20 GB (statt 15 GB) Datenvolumen, für unverändert 14,99 Euro, Lastschriftbonus: 5 GB

O2 Prepaid L: 30 GB (statt 25 GB) Datenvolumen, für unverändert 19,99 Euro Lastschriftbonus: 10 GB

Die Abrechnung erfolgt alle vier Wochen, ist also nicht direkt mit den bei Verträgen üblichen monatlichen Grundkosten vergleichbar. Auf ein Jahr gesehen hast du bei einer 4-Wochen-Abrechnung einen Abrechnungszyklus mehr, als es Monate gibt.

Das sind die Alternativen

Tariflich ist bei den neuen O2-Prepaid-Angeboten allerdings immer noch Luft nach oben. Zum Vergleich: Bei Aldi Talk bekommst du für 8,99 Euro je vier Wochen ein Datenvolumen von 15 GB. Für 18,99 Euro sind es aktuell 60 GB, jeweils inklusive Telefon- und SMS-Flatrate sowie 5G-Freischaltung. Größter Unterschied ist die maximal mögliche Datenrate, die O2 offiziell mit bis zu 300 Mbit/s angibt, Aldi Talk mit 100 Mbit/s. Zudem drosselt Aldi dich nach Verbrauch des Volumens auf 64 kBit/s, die sich kaum sinnvoll nutzen lassen. Aldi Talk hatte seine Tarife vor etwa einem Monat überarbeitet.

Eine echte Tarifsensation, allerdings als Vertrag, gibt es derweil seit kurz vor Weihnachten bei 1&1. Dort bekommst du für 9,99 Euro eine unlimitierte Datenflatrate mit bis zu 50 Mbit/s. Einziger Nachteil: Ab einem Verbrauch von 50 GB je Monat musst du Datenvolumen nachbuchen. Das ist zwar kostenlos, aber nur in 1-GB-Schritten möglich, was für echte Vielnutzer schnell nervig werden dürfte.

Jetzt weiterlesen Paukenschlag: Netzbetreiber senkt Daten-Flatrate auf unter 10 Euro monatlich