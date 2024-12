Die einen werden sagen, dass dieser Schritt die Preise nachhaltig verdirbt. Die anderen jubeln, dass der Wettbewerb so zum Laufen kommt, wie es Politik und Regulierung wollten. Der neue, vierte deutsche Netzbetreiber 1&1 holt zur Tarifschlacht aus. Ab sofort bekommst du bei 1&1 eine echte Flatrate für Telefon, SMS und Daten für dauerhaft 9,99 Euro. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Dieser dürfte jedoch für die meisten Nutzer zu verschmerzen sein.

Das über die Mobilfunknetze übertragene Datenvolumen steigt in Deutschland massiv an. Von 2022 auf 2023 gab es eine Zuwachsrate von 36 Prozent. Dieses Jahr kamen noch einmal weitere 30 Prozent hinzu. Als Herausforderer am deutschen Mobilfunkmarkt habe 1&1 diesen Trend erkannt und überarbeitet jetzt seine Tarife radikal.

Ab sofort gibt es drei Unlimited-Tarife: 1&1 Unlimited S, 1&1 Unlimited M und 1&1 Unlimited L. Sie unterscheiden sich nicht in der Höhe des inkludierten Datenvolumens, sondern in der nutzbaren Geschwindigkeit. Solche Tarife bot 1&1 schon bislang an, lieferte beim kleinsten Tarif aber gerade einmal 5 Mbit/s. Damit ist jetzt Schluss. Für dauerhaft 9,99 Euro bekommst du eine 50 Mbit/s-Datenflatrate. Willst du höhere Datenraten, so gibt es mit den Tarifstufen M und L entsprechend bis zu 100 oder 300 Mbit/s im Downstream. Der Upstream beträgt beim S-Tarif bis zu 25 Mbit/s, sonst bis zu 50 Mbit/s. Für die höhere Datenrate musst du allerdings auch mehr zahlen. Nach den ersten drei Monaten, in denen alle Neukunden 9,99 Euro zahlen, kosten diese beiden Tarife 19,99 und 29,99 Euro.

Inklusive ist unbegrenztes Datenvolumen. Allerdings mit einem Haken. Denn nach den ersten 50 GB greift zunächst eine Drosselung auf 64 kBit/s, die du aber über das 1&1 Control-Center kostenlos wieder aufheben kannst. Wer wirklich dauerhaft viele Daten verbraucht, den dürfte das Verfahren allerdings schnell nerven. Denn freigeschaltet wird stets nur 1 GB. Ist dieses verbraucht, musst du erneut kostenlos buchen. Das Verfahren ist aber angesichts der Kampfpreise durchaus nachvollziehbar und bereits von bisherigen Drillisch-Flatrates bekannt.

Stand: 23.12.2024 1&1 Unlimited S 1&1 Unlimited M 1&1 Unlimited L Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate 1-GB-Nachbuchung kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch maximaler Downstream 50 MBit/s 100 MBit/s 300 Mbit/s maximaler Upstream 25 MBit/s 50 MBit/s 50 Mbit/s Netze 1&1 (Vodafone National Roaming) 1&1 (Vodafone National Roaming) 1&1 (Vodafone National Roaming) Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming 20 GB enthalten (Fair Use) 40 GB enthalten (Fair Use) 80 GB enthalten (Fair Use) Grundkosten 9,99 Euro 19,99 Euro 29,99 Euro Einrichtungspreis 19,90 Euro 19,90 Euro 19,90 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat hier buchen hier buchen hier buchen

EU-Roaming: Bis zu 20 GB möglich

Im EU-Ausland wird eine tarifspezifische Obergrenze gemäß Fair Use Policy angewendet, die bei 1&1 Unlimited die Mindestvorgaben übertrifft. Das bedeutet konkret, dass du deinen Tarif ohne Aufpreis innerhalb der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen nutzen kannst. Das regulatorisch festgelegte Maximum für die Daten läge eigentlich – je nach Grundkosten – bei 13 GB, 26 GB oder 39 GB. 1&1 gewährt dir mit 20 GB, 40 GB oder 80 GB aber mehr Datenvolumen im Ausland. Nach Verbrauch dieses großzügigen Datenvolumens berechnet 1&1 gemäß EU-Verordnung 1,55 Euro pro GB innerhalb der EU.

Die 1&1 Unlimited-Tarife werden mit und ohne Vertragslaufzeit sowie als Bundle mit passender Hardware bei 1&1 angeboten. Die Bereitstellungskosten liegen bei 19,99 Euro. 1&1 baut sein eigenes Netz auf, das auf LTE und 5G basiert. Bisher sind aber erst einige hundert Sender aktiv. In allen nicht abgedeckten Gebieten kommt das Netz von Vodafone im National Roaming zum Einsatz. Für dich macht das tariflich keinen Unterschied.

Jetzt weiterlesen Die besten Datentarife 2024 für mobiles Internet mit LTE und 5G