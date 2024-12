Aldi Talk ist hinlänglich dafür bekannt, das Datenvolumen immer mal wieder nach oben zu korrigieren. Davon profizieren stets auch Bestandskunden. Erst vor wenigen Wochen hatte man die Jahrestarife entsprechend angepasst. Nun folgen die wohl weitaus mehr verbreiteten Kombi-Tarife. Das sind jene normalen Smartphone-Tarife mit Allnet-Flatrate und Datenvolumen. Die Änderungen haben es dabei in sich.

Aldi Talk: Das sind die neuen Tarife

Im kleinsten Tarif, dem Kombi-Paket S, zahlst du je vier Wochen 8,99 Euro. Dafür bekommst du jetzt 15 GB statt bisher 10 GB. Eine Steigerung um 50 Prozent. Nutzt du das Tarif Kombi-Paket M für 13,99 Euro, so bekommst du fortan statt 20 GB stolze 30 GB je 28 Tage. Eine Verdopplung des Datenvolumens gibt es beim Tarif Kombi-Paket L. Hier hast du nun 60 GB zur Verfügung statt bisher 30 GB. Der Preis dafür: überschaubare 18,99 Euro.

Obwohl es deutlich mehr Leistung gibt: Die Grundkosten bleiben unverändert. Zudem bekommen die Kunden – wie bisher – eine Allnet-Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand. Für die Datenübertragung steht dir das O2-Netz von Telefónica zur Verfügung – je nach Smartphone per LTE oder per 5G. Die Datenübertragung wird auf 100 Mbit/s gedrosselt. Natürlich kannst du das Datenvolumen auch innerhalb der EU nutzen.

Bist du Neukunde, so gilt das geänderte Datenvolumen für dich ab sofort. Bestandskunden von Aldi Talk behalten das bisherige Datenvolumen bis zum Beginn ihres nächsten Abrechnungszeitraumes. Die Änderung ist keine Blackfriday oder Cybermonday-Aktion, sondern gilt dauerhaft. Wenn du also zu Aldi Talk wechseln willst, das aber erst im neuen Jahr machen kannst, so werden diese Konditionen auch dann noch gültig sein. Aktuell kosten Startersets bei Aldi Talk 1,99 Euro. Die Aktion ist bis 15. Dezember befristet. Darin enthalten ist bereits ein Startguthaben von 10 Euro. Weiteres Guthaben musst du anschließend aufladen. Auch die Grundkosten werden über diese Prepaid-Aufladungen bezahlt. Deine bisherige Handynummer kannst du bei Aldi Talk weiterhin nutzen.