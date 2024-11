Bis zu 50 Prozent mehr: Aldi Talk erhöht Datenvolumen

Vor ein paar Jahren hat Aldi Talk mit den sogenannten Jahrespaketen für Schlagzeilen gesorgt. Statt jeden Monat für seinen Handyvertrag zu bezahlen, kauft man das Jahrespaket nur einmal und ist dann das ganze Jahr online. Jetzt mit mehr Datenvolumen.

Auch dieses Jahr wird es die Jahrespakete wieder geben. Und das sogar mit mehr Datenvolumen. Die Preise bleiben dabei zum vergangenen Jahr identisch. Das kleinste Paket mit dem Namen „Jahres-Paket XS“ bietet nun 40 statt 30 Gigabyte zum identischen Preis von 69,99 Euro.

Das Jahres-Paket S enthält nun 150 statt 120 Gigabyte und beim größten Abo, dem Jahres-Paket L, bekommst du stolze 250 statt 200 Gigabyte.

Die Pakete mit mehr Datenvolumen sind ab dem 14. November erhältlich. Neukunden können die Jahres-Pakete im Onlineshop oder der Aldi-Filiale kaufen. Bestandskunden können das Jahrespaket über die Aldi Talk App buchen. Auch wer sein bestehendes Paket verlängert, bekommt automatisch das Datenvolumen erhöht.

So funktionieren die Jahres-Pakete

Im Gegensatz zu einem normalen Prepaid-Tarif, welcher alle vier Wochen und damit 13-mal pro Jahr abgerechnet wird, läuft das Jahres-Paket für ein komplettes Jahr. Das gewählte Datenvolumen steht dir also das ganze Jahr über zur Verfügung. So kann man sich dieses deutlich besser einteilen. Also etwa im Sommerurlaub abseits vom WLAN viel mehr benutzen und im Homeoffice deutlich weniger.

Sollte das Datenvolumen aufgebraucht sein, ist man übrigens nicht bis zum Jahresende offline. Man kann Pakete mit zusätzlichem Datenvolumen oder 24 Stunden unlimitiertes Surfen dazubuchen. Oder aber das komplette Jahrespaket erneut abschließen.

Alle Pakete beinhalten außerdem eine Flatrate für Telefonie und SMS für das komplette Jahr und kommen inklusive EU-Roaming daher. Flat und Datenvolumen lassen sich also auch auf Reisen innerhalb der ganzen EU nutzen. Auch der aktuelle Mobilfunkstandard 5G ist mit an Bord und kann mit allen Aldi Talk Verträgen genutzt werden.