O2: Glasfaser-Internet in ganz Deutschland geplant

Ab 30. November geht es los: Eine schon vor mehr als zwei Jahren angekündigter Kooperation zwischen Telefónica und der Deutschen Telekom kommt zum Tragen. Ab diesem Datum kannst du bei O2 auch Glasfaser-Anschlüsse bestellen, wenn du eine Glasfaserleitung der Deutschen Telekom in deinem Haus liegen hast. O2 schafft es damit ein weiteres Mal, sein ohnehin schon sehr großes Angebot im Festnetz in der Praxis zu erweitern. Mit einem Schlag werden ab Ende des Monats 4,5 Millionen Glasfaser-Haushalte für O2-Kunden buchbar, Ende 2024 sollen es schon 10 Millionen sein. Bislang hatte nur 1&1 die Glasfaserleitungen der Telekom vermarktet.

Das sind die O2-Glasfaser-Tarife

Die Tarifbandbreite der Festnetzprodukte von O2 my Home reicht von 100 MBit/s bis 1 GBit/s im Download. Dazwischen wird es Anschlüsse mit 250 und 500 Mbit/s geben. Der Upstream liegt im Fall des schnellsten Anschlusses bei 200 Mbit/s, der 500-Mbit/s-Anschluss bietet 100 Mbit/s Upstream. Bei den beiden kleineren Tarifen bietet O2 lediglich 40 Mbit/s an.

Die Kosten für die Anschlüsse betragen zwischen 39,99 Euro und 79,99 Euro monatlich. Neukunden berechnet O2 in den ersten zwölf Monaten jeweils 10 Euro weniger. Bist du gleichzeitig O2-Mobilfunkkunde, so reduziert sich der Listenpreis der Anschlüsse um 5 Euro. Im Preis enthalten ist eine Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze – und somit auch zum Handy. In einigen Regionen – welche das sind, ist unklar – gibt es einen Aufpreis von 7,49 Euro monatlich.

Anschluss kostet zwischen 0 und 599 Euro

Sofern die Glasfaserleitung schon in deiner Wohnung liegt, zahlst du keine Anschlusskosten. Muss die Leitung noch vom Bürgersteig oder dem Keller in deine Wohnung gelegt werden, so kostet der Anschluss gemäß den Fußnoten von O2 zwischen 0 und 599,99 Euro. Hat die Telekom in deiner Straße noch gar keine Glasfaserleitungen verlegt, kannst du den Tarif nicht buchen. Ein passender Router (AVM FritzBox 5530) ist für 5,99 Euro pro Monat bei O2 erhältlich. Alle Tarife sind auch in der flexiblen Variante – ohne feste Vertragslaufzeit – buchbar. Dann allerdings entfallen die Rabatte für Neukunden.

Bist du schon o2-Festnetzkunde, kannst du auch zu einem Glasfaser-Angebot wechseln – allerdings erst ab Februar 2023. Alternativ zum Glasfaser-Netz der Deutschen Telekom hat O2 schon länger Kooperationen mit den Netzen von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) oder wilhelm-tel. Außerdem vermarkten die Münchner DSL– und VDSL-Leitungen der Telekom und – und das ist einzigartig – Kabel-Internetanschlüsse von Vodafone und Tele Columbus. Welche Leitungen bei dir verfügbar sind, verrät dir ein Verfügbarkeitscheck auf der Webseite von O2. Die Telekom-Leitungen erscheinen hier erst ab 30. November.