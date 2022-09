Nokia: Zwei neue Smartphones und ein Tablet zur IFA 2022

Mit dem Nokia X30 5G wertet der Traditionshersteller seine Mittelklasse auf. So macht das neue Smartphone einen deutlich hochwertigeren Eindruck als seine Vorgänger und kommt mit einem Aluminium-Rahmen daher.

Nokia X30 5G: kompakt und geschützt

Das Smartphone ist mit seinem 6,43 Zoll Display relativ kompakt, hat jedoch etwas breitere Ränder als die Konkurrenz. Der Bildschirm selbst setzt auf AMOLED-Technik und bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Die Helligkeit soll 700 Nits betragen. Zum Schutz vor Kratzern und Brüchen kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz. Zudem ist das Smartphone nach dem IP67 Standard wasserdicht.

Nokia wirbt mit einer hohen Nachhaltigkeit bei der Smartphones. So besteht der Rahmen zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium und auch bei der Kunststoff-Rückseite kommen rund 60 Prozent recycelte Materialien zum Einsatz.

Auch die Verpackung des Nokia X30 ist auf Nachhaltigkeit bedacht

Das Herzstück des Nokia X30 5G ist ein Snapdragon 695 Prozessor mit wahlweise 6 oder 8 Gigabyte RAM. Dieser bietet alle modernen Funk-Standards wie 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1 und NFC. Auch Dual-SIM wird unterstützt, wahlweise sogar via eSIM.

Der Akku ist mit 4.200 mAh eher unterdurchschnittlich groß. Die Ladegeschwindigkeit beträgt 33 Watt. Ein Ladegerät liegt nicht bei und muss separat erworben werden. Da Nokia jedoch auf den universalen Quick Charge Standard setzt, kann auch ein bestehendes Netzteil mühelos weitergenutzt werden.

Auf der Rückseite des neuen Nokia-Smartphones finden sich zwei Kameras. Hierbei handelt es sich um einen 50 Megapixel Sensor inklusive optischer Bildstabilisierung und ein 13 Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv. Nokia verspricht bei diesem auf eine neue Bild-Technik zu setzen. Hierbei wird im Ultraweitwinkel-Modus mit beiden Kameras fotografiert und die Daten der besseren Hauptkamera fließen in das Ultraweitwinkel-Motiv mit ein.

Das neue Nokia X30 in allen Farben

Preise und eine erste Einschätzung

Das Nokia X30 5G ist ab sofort für einen Preis von 529 Euro bestellbar. Das ist für die gebotene Ausstattung viel. Ältere Flaggschiff-Smartphones wie das Samsung Galaxy S21 FE sind mittlerweile preiswerter erhältlich und in allen Kategorien überlegen. Doch auch das Nokia-Smartphone wird im Preis fallen. Mit einem wasserdichten Aluminium-Gehäuse, einem hochwertigen AMOLED-Display und langem Update-Support ist das Smartphone auf jeden Fall einen Blick wert. Sorgen macht uns nur der Prozessor. Hierbei handelt es sich um einen Chip der unteren Mittelklasse. Es bleibt abzuwarten, ob dieser auch nach mehreren Updates noch ausreichend Leistung liefert.

Preiswerte Mittelklasse: Nokia G60 5G

Das Nokia G60 5G ist preiswerter und kommt mit einem etwas größeren 6,58 Zoll Display daher. Mit Tierdrop-Notch und einem breiten Kinn wirkt es optisch etwas altbacken. Beim Bildschirm selbst handelt es sich um ein LC-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung. Das Gehäuse besteht vollständig aus Kunststoff. Auch hier kommt wieder recyceltes Material für einen geringeren ökologischen Fußabdruck zum Einsatz.

Das neue Nokia G60 5G

Technisch etwas abgespeckt

Als Prozessor dient auch hier der Snapdragon 695 – daher kann auch das G60 mit denselben, modernen Funk-Standards glänzen. Der Arbeitsspeicher beträgt je nach Version 4 oder 6 Gigabyte. Im Unterschied zum X30 kann der interne Speicher des G60 per microSD-Karte erweitert werden. Der Akku misst 4.500 mAh und kann mit maximal 20 Watt aufgeladen werden.

Die Kamera setzt ebenfalls auf einen 50-Megapixel-Sensor. Jedoch kommt hier ein anderes Modell ohne optische Bildstabilisierung zum Einsatz. Die beiden weiteren Kameras, eine 5 Megapixel Ultraweitwinkel-Knipse und ein 2 Megapixel Tiefensensor sind eher vernachlässigbar.

Das Nokia G60 ist ab sofort für 349 Euro erhältlich. Für diesen Preis bekommst du eine Variante mit 4/64 Gigabyte. Gegen Aufpreis bietet Nokia auch Varianten mit 4/128 und 6/128 Gigabyte an.

Nokia T21: Ein Tablet-Geheimtipp?

Als heimlicher Star der Show könnte sich das Nokia T21 entpuppen. 239 Euro für ein Tablet mit 2K-Display, Aluminium-Gehäuse und Stift-Support sind schon eine Ansage. Zudem bietet das 10,4 Zoll große Tablet optional eine LTE-Ausstattung, wodurch es auch für viele Firmen interessant sein dürfte.

Die Achillesferse könnte auch hier wieder der Prozessor sein. So ist der Unisoc T612 Chip in dem Gerät leistungstechnisch vergleichbar mit einem Kirin 710 – einem vier Jahre alten Mittelklasse-Chip der etwa im Honor 10 Lite steckt. Informationen zu einem Marktstart in Deutschland gibt es noch nicht.

Das Nokia T21 Tablet im Ersteindruck

Bei den Softwareupdates hat Nokia in den vergangenen Jahren einen exzellenten Job gemacht. So kommen alle Smartphones und Tablets mit einer klar definierten Update-Garantie daher, welche dann auch eingehalten wird. Das Nokia X30 5G und das G60 5G erhalten beide für drei Jahre neue Android-Versionen sowie Sicherheitsupdates. Das Tablet Nokia T21 wird für zwei Jahre mit neuen Android-Versionen und für drei Jahre mit Sicherheitsupdates bedacht. Beim günstigeren Nokia C31 Smartphone gibt es keine Android-Updates, jedoch zwei Jahre lang Sicherheitsupdates.

Smartphone-Abo von Nokia

Neben den neuen Geräten hat Nokia auch einen neuen Service vorgestellt. Hinter Nokia Circular steckt eine Art Smartphone-Leasing inklusive Versicherung. Für einen fixen monatlichen Beitrag kannst du ein Nokia-Smartphone oder -Tablet leasen und bekommst dieses bei einem Schaden ersetzt.

Mit dem Programm möchte Nokia auch zu einer längeren Nutzung der Geräte motivieren. Je länger man sein Smartphone behält, desto mehr „Seeds“ erhalten die Nutzer. Hierbei handelt es sich um Punkte, die für Wohltätigkeitsprojekte gespendet werden können. Als Beispiele nennt Nokia hier das Pflanzen von Bäumen oder Plastik aus Flüssen entfernen.

Nokia Circular vorgestellt

Ist das Gerät defekt oder du möchtest auf ein neueres Modell wechseln, kümmert sich Nokia um das Altgerät. Dieses wird entweder wieder aufbereitet, einem wohltätigen Zweck gespendet oder fachgerecht recycelt.

Alle Verträge haben eine Mindestlaufzeit von drei Monaten und sind anschließend flexibel kündbar. Die Kosten für den Service starten ab 12 Euro pro Monat für das T21 Tablet, 25 Euro für das G60 5G und 30 Euro für das X30 5G.