Nokia 5.3 vorgestellt: Pures Android mit langer Update-Garantie

Das Nokia 5.3 kommt in einem symmetrischen Gehäuse in drei verschiedenen Farben daher. Neben einem Grau-Schwarzen Modell „Charcoal“ gibt es ein Goldbraunes Modell „Sand“ und ein Modell mit einem Schwarz-Türkisen Farbverlauf „Cyan-Green“. Mit einem Gewicht von 185 Gramm ist das Smartphone im Vergleich zu vielen anderen Mittelklasse-Handys relativ leicht und mit Abmaßen von 164,3 x 76,6 Millimetern dazu auch noch sehr kompakt.

Im Rahmen ist neben den üblichen Lautstärke-Buttons und einem Power-Button eine weitere Taste für den Google Assistant untergebracht. Mit dieser hast du jederzeit Zugriff auf den digitalen Assistenten. Unterhalb der Kamera auf der Rückseite befindet sich ein Fingerabdrucksensor zum sicheren Entsperren des Smartphones.

Das Display des Nokia 5.3 ist 6,55 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Die Helligkeit liegt bei 450 Nits. Zudem ist der Bildschirm dank Gorilla Glas 3 vor Kratzern geschützt. Am oberen Ende wird das IPS-Display durch eine tropfenförmige Notch unterbrochen, in der sich die Frontkamera befindet. Diese bietet eine Auflösung von 8 Megapixeln und eine Blende von f/2.0.

Angetrieben wird das Nokia 5.3 von einem Snapdragon 665 Prozessor mit 8 Kernen. Diesem stehen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.000 mAh und wird mittels modernem USB-C Port aufgeladen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit zwei Tagen an. Der interne Speicher von 64 Gigabyte kann per MicroSD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweitert werden.

Die Hauptkamera des Nokia 5.3 bietet eine Auflösung von 13 Megapixeln. Außerdem verbaut Nokia eine Weitwinkel-Kamera, einen Bokeh-Sensor und eine Makro-Kamera. Alle vier Kameras sind ringförmig um einen LED-Blitz herum angeordnet.

Die Kameras des Nokia 5.3 im Überblick:

Zusammen mit KI-Bildverarbeitung und Nachtmodus sollen mit diesem Setup laut Hersteller auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Fotos möglich sein.

Ein Highlight bei allen Nokia-Smartphones ist die Software. Hierbei handelt es sich um pures Android ohne Ergänzungen oder Veränderungen durch den Hersteller. Lediglich eine „My-Phone“-App mit Informationen über das eigene Smartphone ist zusätzlich installiert. Das Nokia 5.3 läuft mit Android 10 und ist Teil des Android One Programms. Dieses garantiert dem Smartphone drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates, sowie zwei Jahre lang Updates auf neue Android-Versionen. Android 11 und Android 12 sind beim Nokia 5.3 also auf jeden Fall gesetzt.

In der Vergangenheit hat Nokia hier auch alle Versprechen gehalten. Die wichtigen monatlichen Sicherheitsupdates werden pünktlich veröffentlicht, wie auch die offizielle Website von Nokia bestätigt. Auch Updates auf neue Android-Versionen erscheinen zeitnah und in einem transparenten Zeitrahmen.

While we have taken all the steps to fight COVID-19, we still aim to be the fastest brand to update its portfolio to Android 10. Although our schedule changed a bit, we’re proud to announce a number of phones will be upgraded soon and excited to share our new roadmap: pic.twitter.com/nKEYSkI8Ow