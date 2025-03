Rund ein Jahr ist es bereits her, da präsentierte Renault mit dem Renault 5 einen neuen Kleinwagen als E-Auto. Dessen Basismodell soll für knapp 25.000 Euro eine breite Masse ansprechen. Abhängig von der gewählten Modellvariante sind bis zu 110 kW (150 PS) abrufbar, was den Fokus klar auf den innerstädtischen Verkehr lenkt. Doch wer mag, kann sich den Renault 5 in Kürze auch mit viel mehr Leistung sichern. Denn in einer auf 1.980 Exemplare limitierten Sonderausführung gibt es das Elektroauto in wenigen Jahren auch als Renault 5 Turbo 3E zu kaufen. Für Renault ist es das erste vollelektrische „Mini-Supercar“.

Renault 5 Turbo 3E steht auf einer neuen 800-Volt-Plattform

Gegenüber dem klassischen Renault 5 überzeugt die Turbo-Ausführung mit so einigen erheblichen Verbesserungen. An vorderster Stelle ist zu nennen, dass Renault das Auto auf eine neu entwickelte 800-Volt-Plattform stellt. Das macht eine Gleichstrom-Ladeleistung von bis zu 350 kW nutzbar. Um die 70 kWh große Lithium-Ionen-Batterie von 15 auf 80 Prozent zu laden, müssen laut Hersteller nur 15 Minuten vergehen, wenn alle Bedingungen wie Außen- und Akkutemperatur stimmen. An einer AC-Ladesäule oder an der heimischen Wallbox wird Strom mit bis zu 11 kW gezapft.

Renault 5 Turbo 3E in der sehr sportlich anmutenden Seitenansicht.

Hinzu kommt eine fast schon verrückte Leistung: Über die elektrischen Radnabenmotoren hinten entwickelt der Wagen nicht weniger als 2 x 200 kW. Es steht also eine Systemleistung von 540 PS zur Verfügung, was bei einem E-Auto dieser Größe ziemlich überrascht. Für den Vortrieb stehen drei klassische Fahrmodi (Normal, Sport und Snow) zur Verfügung. Dazu gesellt sich ein „Race“-Modus für die Rennpiste, um die volle Leistung abrufen zu können. Die Stärke der Rekuperation soll sich nach Herstellerangaben in vier Stufen einstellen lassen.

Spitzengeschwindigkeit: 270 km/h

Die WLTP-Reichweite des 4,08 Meter langen und 2,03 Meter breiten Wagens gibt Renault mit bis zu 400 Kilometern an. Auf der Autobahn dürften dementsprechend 250 bis 300 Kilometer einem realistischen Wert entsprechen. Das aber nur, wenn das Strompedal nicht zu kräftig getreten wird. Genau dazu verleitet das Auto aber. Denn in der Spitze stellt Renault bei dem nur knapp 1,5 Tonnen schweren Stromer eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in rund 3,5 Sekunden in Aussicht. Dazu gesellt sich eine Spitzengeschwindigkeit von 270 km/h. Auffällig ist auf ersten, jetzt veröffentlichten Bildern das recht bullige Design. Im Innenraum kommt neben einem Driftknopf am Lenkrad auch eine Rallye-Handbremse zum Einsatz.

Sportwagen-Feeling ist im Interieur des Renault 5 Turbo 3E unübersehbar.

Was der kleine, nur 1,38 Meter hohe Renault-Kraftzwerg kosten wird, darüber schweigt sich der Hersteller noch aus. Der Preis wird am Ende aber deutlich über den Konditionen des aktuellen Basismodells des Renault 5 liegen. Spekuliert wird in der Automobilbranche bereits, dass es schon ein Statement wäre, wenn die 100.000-Euro-Schallmauer beim neuen Renault-Hypercar nicht geknackt wird. Und selbst das wäre bei einem Kleinwagen nun wahrlich nicht von Pappe.

Einführung nicht vor 2027

Klar ist bereits, dass eine Markteinführung für das Jahr 2027 geplant ist. Dass nur 1.980 Exemplare des Renault 5 Turbo 3E produziert werden, hat unterdessen einen einfachen Grund. Im Jahr 1980 gab es schon einmal ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor zu kaufen: den Renault 5 Turbo. Davon wurden seinerzeit nur rund 5.000 Stück gebaut, was gut erhaltene Modelle dieses Autos zu einem begehrten Sammlerobjekt macht, für die nicht selten ebenfalls sechsstellige Summen gezahlt werden.

