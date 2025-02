Renault: So modern ist das Design der neuen E-Transporter

Wer an Nutzfahrzeuge denkt, hat sofort das Bild von Kastenwagen im Kopf, die Lieferdienste oder Handwerksbetriebe nutzen. Nur selten sehen diese Fahrzeuge modern und fortschrittlich aus. Renault wird daran aber etwas ändern. Denn der französische Hersteller hat gleich drei neue Transporter vorgestellt. Deren Fronten präsentieren sich in einem überaus modernen und fortschrittlichen Design. Die Renault-Modelle Estafette, Goelette und Trafic stehen auf einer neuen Ampere-Plattform und sollen das Segment der leichten Nutzfahrzeuge neu definieren; ausgestattet mit einem vollständig elektrifizierten Antrieb.

Renault: Das sind die ersten neuen Elektro-Transporter

Der Renault Trafic E-Tech Electric, die vierte Generation des bekannten Transporters, soll mit einem kurzen vorderen Überhang punkten. Außerdem stellt der Hersteller einen langen Radstand und weit in den Ecken positionierte Räder für eine optimale Raumausnutzung in Aussicht. Gleichzeitig ist der Wendekreis aber nicht größer als beim Kleinwagen Renault Clio. Dank einer Höhe von weniger als 1,90 Metern ist mit dem Transporter auch die Einfahrt in Tiefgaragen kein Problem. Optisches Highlight ist ein beleuchtetes Markenlogo, das mittig zwischen den beiden Tagfahrlichtern und einer ebenfalls beleuchteten horizontalen Leiste zu finden ist.

Die Transporter der Zukunft: Renault Trafic E-Tech Electric (links), Renault Goelette E-Tech Electric (Mitte) und Renault Estafette E-Tech Electric (rechts).

Eine identische Front bietet der Renault Goelette E-Tech Electric, den es ganz ohne Aufbau (Fahrgestell), als Kastenwagen oder auch als Kipper zu kaufen geben wird. Der hintere Teil wurde bewusst flexibel für eine nahezu unendliche Bandbreite von individuellen Ausrüstungen konzipiert. Der Renault Estafette E-Tech Electric wiederum ist auf die heutigen logistischen Anforderungen in Städten ausgerichtet: 5,27 Meter lang, 1,92 Meter breit und mit einer seitlichen Schiebetür ausgestattet. Am Heck bietet zusätzlich ein einteiliges Rollo Zugang zum Laderaum. Durch eine imposante Höhe von 2,60 Metern können sich laut Herstellerangaben bis zu 1,90 Meter große Personen im Laderaum und auch im Cockpit bewegen.

Die neuen Elektro-Transporter kommen 2026 auf den Markt

Die drei neuen E-Transporter wurden für eine Vielzahl unterschiedlicher gewerblicher Anforderungen entwickelt. In den Augen von Renault teilen sie eine gemeinsame DNA, haben aber einen jeweils eigenständigen und unverwechselbaren Charakter. Die Fahrzeuge sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Flexis. Dabei handelt es sich um ein vor einem Jahr von der Renault Group, der Volvo Group und dem französischen Logistikunternehmen CMA-CGM gegründetes Unternehmen. Die E-Fahrzeuge werden in Frankreich im Werk Sandouville gebaut, sollen aber erst 2026 auf den Markt kommen. Details zu Preisen gibt es entsprechend bislang nicht.