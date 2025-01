Europas beliebtester Pkw kommt endlich auch als E-Auto

Der Automobilhersteller Dacia plant weitere E-Autos auf den Markt zu bringen. Markenchef Denis Le Vot kündigte an, dass in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr „mehr als zwei Modelle“ als Elektroautos an den Start gehen sollen. Das ist eine überaus erfreuliche Nachricht. Denn die Marke aus dem Renault-Konzern mit rumänischen Wurzeln spricht vor allem preisbewusste Kunden an. Bisher steht im Segment der vollelektrischen Pkw nur der in China produzierte Dacia Spring zur Verfügung. Dessen Absatz ging in Europa im vergangenen Jahr aber deutlich zurück. Um mehr als 60 Prozent auf nur noch 22.000 Einheiten.

Dacia Sandero kommt als E-Auto – aber es dauert noch

Eines der nächstens E-Autos des Herstellers soll nun der Dacia Sandero werden. Der Pkw war im vergangenen Jahr als Verbrenner das meistverkaufte Auto in Europa und soll voraussichtlich Ende 2027 als Elektroauto erscheinen. Nähere Details zum vollelektrischen Sandero nannte Le Vot aber nicht. Vorstellbar wäre, dass das Auto auf der gleichen Plattform (AmpR-Small) stehen wird, wie der SUV Renault 4 und der Kompaktwagen Renault 5. Das würde die Kosten niedrig halten.

Bisher setzt Dacia im Gegensatz zu Renault noch deutlich stärker auf Autos mit Verbrennungsmotor. Ein Fakt, den Le Vot nicht bestreitet: „Die Dacia-Modelle sind stärker auf Verbrennungsmotoren ausgerichtet als die von Renault.“ Das sorgt auch für höhere durchschnittliche CO2-Emissionen bei der Marke. Somit zahlt Dacia innerhalb des Renault-Konzerns nur schwach auf die CO2-Ziele der EU ein. Ob das Strafzahlungen nach sich zieht, ist aber noch unklar. Es hängt in erster Linie von der Berechnung der EU-Strafen ab. Sollten sie auf Jahresbasis erstellt werden, wären das für den Hersteller schlechtere Nachrichten, als wenn ein längerer Zeitraum als Grundlage dient.

So lief es für die Discount-Marke von Renault im Jahr 2024 in Deutschland

In Deutschland erreichte Dacia im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 2,5 Prozent. Gleichbedeutend mit hierzulande 71.424 neu zugelassenen Pkw. Gegenüber 2023 kletterte der Absatz um 4,1 Prozent. Das meistverkaufte Auto war der Dacia Sandero (30.693 Neuzulassungen), gefolgt vom Dacia Duster (21.436) und dem Dacia Jogger (15.158). Auf den Dacia Spring entfielen hingegen nur 3.655 Neuzulassungen. Damit erreichte der Hersteller in Deutschland im vergangenen Jahr einen E-Auto-Marktanteil von nur 1 Prozent.