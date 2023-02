Neue Smartwatches: Elegant und sportlich ins Frühjahr 2023 starten

Es ist einiges los auf dem Markt der Wearables. So hat beispielsweise Huawei seit wenigen Wochen nicht nur die Blutdruck-Smartwatch Huawei Watch D (Test) im Angebot, sondern bringt jetzt auch die Huawei Watch Buds nach der Vorstellung zum Jahreswechsel in China ebenfalls nach Deutschland. Zu einem Preis von 499 Euro beinhaltet dieses Wearable eine echte Innovation. Denn auf Knopfdruck kannst du aus dem Gehäuse dieser Smartwatch pfiffig integrierte In-Ear-Kopfhörer entnehmen. Details werden wir dir schon heute Abend vorstellen, wenn bei inside digital der passende Testbericht erscheint. Es gibt aber noch einige weitere Smartwatch-Neuheiten zu bestaunen, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Garmin vívomove Trend: Analoge Uhr mit smarten Features

Von Garmin kannst du jetzt neu die vívomove Trend kaufen. Dabei handelt es sich um ein Wearable, das auf den ersten Blick wie eine analoge Armbanduhr aussieht – mit physischen, sich drehenden Zeigern. Tatsächlich bietet die Uhr aber weit mehr als das. Denn du kannst über ein hinter den Zeigern verstecktes Display verschiedene smarte Fitness- und Gesundheitsfunktionen nutzen. Unter anderem lässt sich mit der Uhr eine Herzfrequenzmessung vornehmen, eine Überwachung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2) einstellen und ein Menstruations- und Schwangerschaftstracking aktivieren. Auch Schlafdaten werden aufgezeichnet und analysiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zusätzlich sind auf der Uhr neben einem Stresslevel-Tracker zehn Sport-Profile hinterlegt, du kannst dich an deinem Handgelenk über auf dem Smartphone eingehende Benachrichtigungen und Anrufe informieren lassen und auch Garmin Pay für kontaktloses Bezahlen wird unterstützt. Die Akkulaufzeit liegt nach Angaben von Garmin bei bis zu fünf Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu einer Woche im Uhr-Modus. Praktisch: Aufladen lässt sich die Uhr nicht nur über das mitgelieferte Kabel, sondern auch drahtlos per Qi-Standard. Der Preis: knapp 330 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Xiaomi Redmi Smart Band 2: Discount-Fitnessarmband

Schon zum Jahreswechsel war in China das Redmi Smart Band 2 aus dem Hause Xiaomi aufgetaucht. Jetzt gibt es das 5 ATM wasserdichte Wearable für Einsteiger auch in Deutschland. Zu einem Preis von knapp 35 Euro bietet es ein 1,47 Zoll großes TFT-Display, 30 Sportprofile und bis zu 14 Tage Akkulaufzeit. Extras wie Herzfrequenzüberwachung, Messung des Blutsauerstoffs und Schlaftracker sind auch bei diesem Fitnessarmband mit rechteckigem Display nutzbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Blackview W10: Einsteiger-Smartwatch

In einer ähnlichen Preisklasse wie das Redmi Smart Band 2 möchte auch die Smartwatch Blackview W10 mitmischen. Zum Beispiel bei AliExpress kannst du diese Uhr jetzt für knapp 40 Euro kaufen. Sie bietet ein rechteckiges, 1,69 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 240 x 280 Pixeln. Du kannst hier nicht nur vom Smartphone gespiegelte Nachrichten lesen, sondern auch direkt am Handgelenk telefonieren. Zudem ist die Uhr natürlich darauf ausgelegt, dich bei sportlichen Aktivitäten zu begleiten. Allerdings nicht bei Wassersportarten. Denn die Blackview W10 ist maximal spritzwassergeschützt. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sieben Tagen an.

Blackview W10 Smartwatch

Tag Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition: Luxus am Handgelenk

Es geht aber auch ungleich teurer. Wenn du dich für die Tag Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition entscheidest, trägst du Luxus immer bei dir. Denn diese neue Smartwatch kostet nicht weniger als 2.500 Euro. Dafür erhältst du ein Titan-Gehäuse (45 mm), das bis zu 50 Meter wasserdicht ist und mit einer Lünette aus Keramik veredelt ist. Die Bedienung erfolgt nicht nur über den Touchscreen, sondern auch über eine drück- und drehbare gummierte Krone an der rechten Seite – flankiert von zwei Menütasten.

Tag Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition

Auf Basis von Wear OS von Google liegt die Akkulaufzeit allerdings leider bei rund einem Tag. Ein Schicksal, das die Uhr mit allen auf WearOS basierenden Wearables teilt. Pulsmesser, Barometer und ein Kompass sind ebenso an Bord wie WLAN-Schnittstelle und NFC für mobiles Bezahlen. Das AMOLED-Display mit einer Auflösung von 454 x 454 Pixeln Auflösung ist 1,39 Zoll groß und wird von Saphirglas vor etwaigen Beschädigungen geschützt.

