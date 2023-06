Neu bei Netflix: Musik, Liebe und eine wunderschöne Geschichte

Musik hat die einzigartige Gabe, Menschen zu verbinden. Der junge Fischer Elliott Winther wird dies schon bald hautnah erleben. Sein großer Traum ist es, als Musiker Karriere zu machen. Der Durchbruch, den er sich so lange ersehnt hat, ist jedoch alles andere als unkompliziert. Gefangen zwischen Musik, der großen Liebe und seiner Vergangenheit versucht Elliott, sein Leben zu navigieren. A Beautiful Life ist ein neuer Film bei Netflix, der die Geschichte einer wahrlich einzigartigen Bindung erzählt.

Die Handlung von A Beautiful Life

Oliver ist ein aufstrebender Sänger und Freund von Elliott. Ursprünglich ist Elliott lediglich als Gitarrist für Oliver angeheuert, doch während eines Auftritts ändert sich dies plötzlich. Die Zuschauer verlassen die Show und Elliott ergreift verzweifelt das Mikrofon und übernimmt den Gesang von Oliver. Zwar steht er nun plötzlich im Rampenlicht, doch Oliver ist über das Geschehene alles andere als erfreut. Er distanziert sich von Elliott, der nach dem Auftritt ein verlockendes Angebot bekommt.

Suzanne ist eine Musikmanagerin, die Elliott anbietet, in ihrem Haus zu wohnen und dort an seiner eigenen Musik zu arbeiten. Nach einigem Zögern nimmt er das Angebot an und zieht bei Suzanne ein. Schon bei seiner Ankunft fällt ihm die junge Lilly, Suzannes Tochter, auf, die ihn an der Tür begrüßt. Zwischen den beiden entwickeln sich schnell Gefühle, die den Verlauf ihrer Leben verändern werden. Lilly entscheidet sich gegen einen Umzug nach London, um Elliott eine Chance zu geben, was ihn unter Druck setzt. Schafft er es, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und sein Talent zu entfalten? Wie gehen Lilly und Elliott mit ihren Gefühlen füreinander um? All das und vieles mehr erfährst du, wenn du A Beautiful Life auf Netflix schaust.

Kann die Liebe der beiden bestehen?

Wo kann ich den Film schauen?

A Beautiful Life ist seit dem 1. Juni 2023 bei Netflix verfügbar. Um den Film zu schauen brauchst du ein Netflix-Abonnement, sonst kommen aber keine zusätzlichen Kosten auf dich zu. Der Film hat eine Laufzeit von etwa 100 Minuten und ist in vielen Sprachen verfügbar. Die originale Vertonung ist in Dänisch, da der Film aus Dänemark stammt.