Netflix: Krieg, Nazis und Gold – Neuer Film steckt voller Action

Bei Netflix ist heute der Film „Blood & Gold“ an den Start gegangen. Er erzählt eine dramatische Geschichte, die während des Zweiten Weltkriegs spielt. Allerdings geht es hier nicht um die Schlachten an der Front, oder eine historische Erzählung, sondern um einen Goldschatz, Familie und den erbitterten Widerstand eines Dorfes.

Die Story von Blood & Gold

Heinrich ist ein Wehrmachtssoldat, der zum Deserteur geworden ist. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges im Frühjahr 1945 hat er der Wehrmacht den Rücken gekehrt. Sein Ziel ist es, den Weg nach Hause zu finden, denn er will nichts sehnlicher, als seine kleine Tochter zu sehen. Sie ist die einzige Überlebende seiner Familie. Auf dem Weg trifft er jedoch unerwartet auf eine marodierende SS-Truppe, deren fanatischer Anführer es nicht etwa auf den Sieg, sondern auf einen Schatz abgesehen hat.

Angeblich verbirgt sich der Goldschatz im kleinen Dorf Sonnenberg, doch die Bewohner geben ihre Heimat und den Schatz nicht ohne einen erbitterten Kampf auf. Die Suche nach dem Schatz verwandelt sich in ein Blutbad, Heinrich kann aus den Fängen der SS befreit werden, kann dem Kampf um Sonnenberg jedoch nicht entkommen. Gemeinsam mit seinen Rettern, der Kriegswitwe Elsa und ihrem Bruder Paule, kämpfen sie zwischen den Fronten in Sonnenberg. Wie die Suche nach dem Goldschatz ausgeht, erfährst du, wenn du den Film bei Netflix anschaust.

Ein blutiger Kampf um den Goldschatz bricht aus.

Wo kann ich den Film schauen?

Du kannst Blood & Gold seit heute bei Netflix schauen. Für Abonnenten des Streaming-Services ist der Film komplett kostenlos und du kannst ihn, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen, anschauen. Der Film hat eine Laufzeit von rund 100 Minuten, womit er sich ideal für einen spannenden Filmabend eignet.

Um die Geschichte von Blood & Gold zum Leben zu erwecken, verwandelte das Produktionsteam einen Ort in Tschechien. Der historische Stadtkern und die alte Kirche wurden 80 Jahre in die Vergangenheit versetzt und wurden so zum Schauplatz des Filmgeschehens. Da die Kleinstadt namens Vysluni früher tatsächlich einmal Sonnenberg hieß, trägt auch das Dorf im Film diesen Namen.