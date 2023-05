Film, auf den alle gewartet haben: Dieser Blockbuster kommt zu Disney+

In Avatar: The Way of Water muss Jake und seine Familie die Wälder von Pandora verlassen, denn nur so können sie die Ureinwohner, die Na’vi schützen. Beim Wasser-Stamm der Metkayina, finden sie Zuflucht. Dort können sie sich nicht allzu lange ausruhen, da die nächste Bedrohung schon im Anmarsch ist.

Avatar: Wann kannst du den Film auf Disney+ streamen?

Avatar gehört zu den drei erfolgreichstem Filmen aller Zeit und bleibt weiterhin auf dem dritten Platz. Der erste Avatar-Teil lief vor kurzem nochmal im Kino und somit wurde seine Einnahmen ein weiteres Mal erhöht. Vor etwa einem halben Jahr kam die Sci-Fi-Fortsetztung in die deutschen Kinos. Und schon nimmt Disney+ Avatar 2 in ihr Streaming-Angebot auf. Doch auch wenn das früh erscheint: Andere von Disney produzierte Filme wurden in den vorigen Jahren meist früher nach ihrem Kinostart auf Disney+ veröffentlicht. Auf unsere Nachfrage, ob das Bonusmaterial von „Avatar: The Way of Water“ für Abonnenten erhältlich sein wird, wollte Disney keine Antwort geben. Zurzeit kannst du dir den Film bei den meisten Onlinevideotheken, wie Amazon Prime Video, Apple TV und SkyStore digital kaufen. Eine Leihversion soll erst am 6. Juli 2023 folgen, den Termin nennen ein paar Onlineanbieter. Disney wird den Blockbuster am 7. Juni in ihr Streaming-Angebot aufnehmen.

Avatar: Kommt Teil 3?

Am 20. Dezember 2024 soll der dritte Avatar auf die Kinoleinwände kommen. Gerüchten zufolge wird der neue Film etwas anders sein als zuvor. Regisseur James Cameron soll an einem 9-Stunden-Cut von Avatar 3 arbeiten. Dieser könnte nach dem offiziellen Kinostart als Mini-Serie auf Disney+ erscheinen. Der neun stundenlange Film soll komplett mit Computeranimation (CGI) ausgestattet werden, so Cameron. Auch wenn der Filmemacher Cameron Teil drei bereits gedreht hat, ist derzeit unbekannt, ob er schon mit Teil vier und fünf angefangen hat.