Disney+ im Juni: Dieser Kino-Blockbuster kommt jetzt exklusiv

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Juni bei Disney+: Pride-Month

Der Juni steht wieder ganz im Zeichen der Toleranz, des Feierns und der Vielfalt, denn es ist wieder Pride Month! Die Pride-Sammlung von Disney umfasst eine Vielzahl von Filmen und Serien, die die Themen Toleranz, Selbstbewusstsein, Stolz und Liebe behandeln: Ob in romantischen Selbstfindungsdramen wie „Love, Simon“, in Komödien, die zeigen, wie der erste „Crush“ die Welt auf den Kopf stellt oder mit der Hybrid-Doku-Serie „Growing Up“ von Brie Larson. Disney+ zelebriert die Vielzahl fesselnder Geschichten, die Triumphe und die Komplexität der LGBTQIA+-Community und Schönheit der großen Diversität unserer Gesellschaft.

Inhaltlich dazu passend gibt es auf Disney+

Love, Victor Staffel 1-3

Love-Simon

Fire Island

Bohemian Rapsody

Crsuh

Boys don’t cry

Pride

Growing up

Trevor: Das Musical

Bühne frei für Nate!

Avatar: The Way of Water – ab 7. Juni

Der wohl bemerkenswerteste Neustart im Juni ist der Start des Blockbuster-Films Avatar: The Way of Water. Der viel beachtete Kinofilm erreicht neue Dimensionen, denn James Cameron entführt dich in einem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt „Avatar: The Way of Water“ die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben. All dies geschieht vor der atemberaubenden Kulisse von Pandora, wo die Zuschauer neue Na’vi-Kulturen und eine Reihe exotischer Meeresbewohner kennenlernen, die die majestätischen Ozeane bevölkern.

Secret Invasion – ab 21. Juni

Die neue Marvel Studios Serie „Secret Invasion“ spielt in der Gegenwart des MCU. Nick Fury erfährt von einer geheimen Invasion der Erde durch eine Fraktion der formwandelnden Skrulls. Fury versammelt seine Verbündeten, darunter Everett Ross, Maria Hill und den Skrull Talos, der sich ein Leben auf der Erde aufgebaut hat. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die drohende Skrull Invasion zu vereiteln und die Menschheit zu retten.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juni im Überblick

2. Juni

Antwone Fisher (Star)

7. Juni

Queenmaker: The Making of an It Girl (Star)

Mensch und Hund – Beste Freunde, treue Partner – Staffel 1 (National Geographic)

Avatar: The Way of Water

Saint X (Star)

9. Juni

Schuldig bei Verdacht (Star)

Heat (Star)

Flamin’ Hot (Star)

14. Juni

Farm Rebellion

16. Juni

Stan Lee (Marvel)

Assassin’s Creed (Star)

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs (National Geographic)

21. Juni

Abbott Elementary – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

Alaska: Eisige Tradition – Staffel 1 (National Geographic)

The 1619 Project (Star)

Marie Antoinette (Star)

Secret Invasion (Marvel)

23. Juni

Der Beste der Welt (Disney)

28. Juni

Die amerikanische Hymne (Star)

Single Drunk Female – Staffel 2 (Star)

Wochenend-Familie – Staffel 2 (Disney)

Freeks – Staffel 1 (Disney)

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 1 & 2 (National Geographic)

Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 16

29. Juni

Kochen Undercover – Staffel 1 (Star)

30. Juni

Kaffee, Milch & Zucker (Star)

Bogus (Star)

