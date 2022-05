Radikaler Netflix-Kurswechsel steht kurz bevor und kommt viel früher als erwartet

Netflix steckt in einer Krise. In den ersten drei Monaten des Jahres soll der Anbieter eigenen Angaben zufolge 200.000 Abonnenten verloren haben. Eine Nachricht, die ihrerseits für Aufregung sorgte und den sowieso bereits sinkenden Aktienkurs von Netflix Mitte April zum Einsturz brachte; von 323,5 auf 206 Euro. Nun sieht sich der Streamingdienst gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen – und das schnell. Deutlich schneller als angekündigt.

Zwei Maßnahmen sollen Netflix noch 2022 Geld in die Taschen spülen

Werbung. Gegen dieses Wort und das, was es repräsentiert, hat sich Netflix bisher stets gewehrt. Nun macht das Unternehmen jedoch eine 180 Grad-Wende. „Werbung ist eine aufregende Möglichkeit für uns“, verkündete Netflix-Chef Reed Hastings im April. Entsprechende werbefinanzierte Services wolle man in ein bis zwei Jahren einführen. Doch seither scheint der Anbieter seinen Zeitplan deutlich gestrafft zu haben. Laut einem internen Netflix-Schreiben, dessen Inhalt mit der New York Times geteilt wurde, sollen entsprechende Neuerungen bereits im letzten Quartal des laufenden Jahres eingeführt werden. Konkret wird es sich dabei wohl um vergünstigte Abonnements handeln, wobei die Differenz durch Werbung finanziert wird.

Ferner hat sich Netflix nun endgültig dazu durchgerungen, gegen das Teilen von Nutzerkonten vorzugehen. Wie die Maßnahmen genau aussehen werden, ist derzeit allerdings noch unklar. Tests in einigen Ländern deuten zumindest darauf hin, dass Netflix eine Zusatzgebühr für Nutzer einführen möchte, die ihre Zugangsdaten mit Freunden und der Familie teilen. Die Umsetzung entsprechender Abo-Modelle war für das Jahr 2023 geplant. Jetzt sollen jedoch auch diese deutlich früher eingeführt werden – und zwar zeitgleich mit den werbefinanzierten Abonnements.

Was Netflix konkret zum Umdenken bewegt hat, ist noch unklar. Neben dem Aktienabsturz könnte auch Disney+ zur Beschleunigung der Pläne beigetragen haben. Denn das Konkurrenzunternehmen gab bereits vor mehreren Monaten bekannt, bis Ende 2022 ein werbefinanziertes Streaming-Modell anbieten zu wollen.