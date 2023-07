Unbegreiflich: Netflix verfilmt Fantasy-Perle neu & setzt auf Barbie-Regisseurin

Bei den Chroniken von Narnia aus der Feder von Clive Staples Lewis handelt es sich um eines der bekanntesten Fantasy-Werke der Geschichte. Die sieben Bücher umfassende Serie wurde praktisch zeitgleich mit Tolkiens Herr der Ringe veröffentlicht, wobei die beiden Schriftsteller sogar gute Bekannte waren. In den Jahren 2005 bis 2010 verfilmte die Filmproduktionsgesellschaft Walden Media drei der Narnia-Bücher. Doch nun, nicht einmal 20 Jahre später, sollen diese neu aufgelegt werden. Und zwar von dem für seine Adaptionen und Neuinterpretationen umstrittenen Streaming-Anbieter Netflix.

Netflix‘ Wahl fällt auf ungewöhnliche Regisseurin

Bereits 2018 sicherte sich Netflix die Rechte an dem Narnia-Franchise. Es folgten überraschende Gerüchte zur Wahl der Regisseurin, die The New Yorker nun bestätigt zu haben scheint. Demnach wird Greta Gerwig in zumindest zwei neuen Narnia-Filmen den Regiestuhl besetzen – obgleich Gerwigs bisherigen Filme nicht viel mit Fantasy gemein hatten. Ihr neuestes Werk etwa, Barbie, scheint thematisch so weit von dem Narnia-Franchise entfernt, wie es ein Film nur sein kann. Daher wirkt Netflix‘ Entscheidung durchaus fragwürdig.

Und auch der US-amerikanische Streaming-Anbieter selbst hat sich mittlerweile einen gewissen Ruf erarbeitet, wenn es um Fantasy-Adaptionen geht. Denn diese orientieren sich oftmals nur lose an der Handlung der Vorlagen und interpretieren vieles neu. So wurden beispielsweise die Handlung und die Charaktere der beliebten The Witcher-Buchreihe stark abgewandelt. Nachdem Fan-Liebling Henry Cavill seinen Rücktritt als Protagonist Geralt von Riva verkündete, brachen die Zugriffszahlen der dritten Staffel stark ein – und es hagelte viel Kritik vonseiten der Fans.

Darüber, ob sich die Geschichte mit dem Narnia-Franchise wiederholen wird, lässt sich derzeit nur spekulieren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass bereits in naher Zukunft weitere Informationen folgen werden. Denn der Barbie-Film soll bereits am 20. Juli 2023 in die Kinos kommen. Anschließend dürfte sich Regisseurin Greta Gerwig ihrem neuen Werk zuwenden können. Ein offizielles Datum ist allerdings noch nicht bekannt.