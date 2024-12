Netflix Update: Viele Neuerungen für alle Kunden

Kurz vor dem nahenden Jahreswechsel ist es an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, mit welchen Neuheiten der Streamingdienst Netflix in den kommenden Wochen für Aufsehen sorgen möchte. Und so viel können wir schon jetzt verraten: Nicht nur einige neue Serien wird es in Kürze zu sehen geben, sondern auch neue Filme. Ein Überblick.

Netflix lässt zweite Staffel von „The Night Agent“ starten

Eines der Serien-Highlights der kommenden Wochen: die zweite Staffel von „The Night Agent“. Ab dem 23. Januar 2025 kannst du erleben, wie Peter und Rose auf der Jagd nach einem verdächtigen CIA-Agenten im Visier eines skrupellosen Informationshändlers und eines gefährlichen Kriegsverbrechers landen. Den Teaser-Trailer zu Staffel 2 der Thriller-Serie kannst du hier sehen.

Drama-Serie „Genombrottet“ läuft an

Bereits ab dem 7. Januar 2025 ist bei Netflix die neue Drama-Serie „Genombrottet“ zu sehen. Die skandinavische Produktion beruht auf wahren Begebenheiten und thematisiert einen schockierenden Doppelmord im schwedischen Linköping, der 16 Jahre ungelöst bleibt. Dann tut sich ein Polizist mit einem Ahnenforscher zusammen, um den Mörder zu fassen, bevor alle Spuren endgültig verschwinden.

Western-Fans aufgepasst: „American Primeval“ kommt

Ebenso bedient Netflix im Januar das Western-Genre. Ab dem 9. Januar 2025 kannst du nämlich „American Primeval“ streamen. In sechs Episoden der Miniserie fliehen eine Mutter und ihr Sohn vor ihrer Vergangenheit und gründen mit anderen in der rauen Landschaft des amerikanischen Westens im Jahr 1857 eine Gemeinschaft. Mitten in einer Zeit, in der nicht nur neue Gesetze gelten, sondern auch das Elend groß ist. Auch diese Serie ist von wahren Begebenheiten inspiriert.

Serie Staffel verfügbar ab Das Boot 1-4 1. Dezember 2024 The Ultimatum: Marry or Move On 3 4. Dezember 2024 Tomorrow and I 1 4. Dezember 2024 Beasters 3 / Anime 5. Dezember 2024 Black Doves 1 5. Dezember 2024 Jentry Chau vs the Underworld 1 5. Dezember 2024 Echoes of the Past 1 6. Dezember 2024 Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1 1 11. Dezember 2024 Polo 1 10. Dezember 2024 Rugged Rugby: Conquer or Die 1 10. Dezember 2024 Queer Eye 9 11. Dezember 2024 La Palma 1 12. Dezember 2024 No Good Deed 1 12. Dezember 2024 1992 1 13. Dezember 2024 Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers 1 17. Dezember 2024 El niñero 2 18. Dezember 2024 Der Prinz der Drachen 7 19. Dezember 2024 Virgin River 6 19. Dezember 2024 Squid Game 2 26. Dezember 2024 Maestro in Blue 3 28. Dezember 2024 Schitt's Creek 1-6 31. Dezember 2024 Ich vermisse dich 1 1. Januar 2025 Ilhados com a Sogra 2 2. Januar 2025 Bandidos 2 3. Januar 2025 Love Is Blind: Germany 1 3. Januar 2025 Selling The City 1 3. Januar 2025 When the Stars Gossip 1 4. Januar 2025 Meine ganz besondere Hochzeit [Anime] 2 6. Januar 2025 Genombrottet 1 7. Januar 2025 Dubai Bling 3 8. Januar 2025 Hundselend 1 8. Januar 2025 I am a Killer 6 8. Januar 2025 Subterran 1 8. Januar 2025 American Primeval 1 9. Januar 2025 Asura 1 9. Januar 2025 Ich bin Ilary 1 9. Januar 2025 The Upshaws 6 9. Januar 2025 Machos alfa 3 10. Januar 2025 Sakamoto Days [Anime] 1 11. Januar 2025 Raus aus der Single-Hölle 4 14. Januar 2025 Außer Kontrolle 1 15. Januar 2025 XO, Kitty 2 16. Januar 2025 Young, Famous & African 3 17. Januar 2025 W.A.G.s to Riches 1 22. Januar 2025 The Night Agent 2 23. Januar 2025 Super Mâles – Ziemlich verblendet 1 24. Januar 2025 Six Nations: Full Contact 2 29. Januar 2025 Mo 2 30. Januar 2025 The Recruit 2 30. Januar 2025 Das Mädchen im Schnee 2 31. Januar 2025 Anonyme Liebende 1 Januar 2025 Perfil falso 2 Januar 2025 The Trauma Code: Heroes on Call 1 Januar 2025 Cassandra 1 6. Februar 2025 The Residence 1 20. März 2025 Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge 1 2025 Der Leopard 1 2025 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen Squid Game 3 noch offen

Ferner steigt Netflix mehr und mehr in die Produktion von Reality-TV-Formaten ein. So kannst du ab dem 3. Januar „Love in Blind: Germany“ sehen. Begleitet von den Moderatoren Steffin Brungs und Chris Wackert-Brungs sind deutsche Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Sie sind bereit, sich zu binden, ohne den anderen vorher gesehen zu haben. Ob das wirklich (langfristig) funktionieren kann?

Neue Filme bei Netflix im Januar 2025

Wer neben neuen Serien auch neue Filme bei Netflix sehen möchte, wird natürlich ebenfalls bedient. Zum Beispiel mit dem Lizenztitel „Chantal im Märchenland“ mit Jella Haase in der Hauptrolle – einem Spin-off der „Fack-ju-Göthe“-Filmreihe. Die ganze Familie wird von Netflix unter anderem mit „Pets 2“ und „Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“ angesprochen.

Titel Verfügbar ab Churchill im Krieg 4. Dezember 2024 Dokumentation Die einzige Frau im Orchester 4. Dezember 2024 Dokumentation Ein klitzekleines Weihnachtswunder 4. Dezember 2024 Kids & Family Ein Zug voller Hoffnung 4. Dezember 2024 Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub 6. Dezember 2024 Dokumentation Feriencamp mit Mama 6. Dezember 2024 Maria 6. Dezember 2024 Transformers: Aufstieg der Bestien 9. Dezember 2024 Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA 11. Dezember 2024 Dokumentation Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt 11. Dezember 2024 Dokumentation Carry-On 13. Dezember 2024 Disaster Holiday 13. Dezember 2024 La La Land 14. Dezember 2024 Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen 18. Dezember 2024 Dokumentation The Six Triple Eight 20. Dezember 2024 UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art 20. Dezember 2024 Dokumentation Ferry 2 20. Dezember 2024 Umjolo: Day Ones 20. Dezember 2024 Avicii – Mein letztes Konzert 31. Dezember 2024 Avicii – Ich heiße Tim 31. Detember 2024 Dokumentation Der Liebesbetrug 1. Januar 2025 Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever 1. Januar 2025 Dokumentation Number 24 1. Januar 2025 Pets 2 1. Januar 2025 Cunk on Life 2. Januar 2025 Umjolo: My Beginning, My End! 3. Januar 2025 Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln 3. Januar 2024 Kids & Family Bad Boys: Ride or Die 5. Janaur 2025 Jerry Springer: Kämpfe, Kamera, Action 7. Januar 2025 Dokumentation Ad Vitam 10. Januar 2025 Back In Action 17. Januar 2025 Chantal im Märchenland 29. Januar 2025 Luccas Welt 31 .Januar 2025 The Roshans Januar 2025 Dokumentation The Electric State 14. März 2025

Für Action-Fans möchten wir an dieser Stelle zudem noch auf „Back in Action“ verweisen. Denn darin ist nicht nur Jamie Foxx zu sehen, sondern auch Cameron Diaz. Die charismatische Schauspielerin, bekannt aus „Verrückt nach Mary“ oder „3 Engel für Charlie“, feiert darin nach zehn Jahren Schauspielpause ein spektakuläres Comeback als hartnäckige CIA-Agentin.