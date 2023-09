Netflix-Serie feiert riesigen Erfolg: Was passiert in Staffel 2?

Darüber, ob die neue Realverfilmung des Erfolgs-Mangas One Piece inhaltlich gelungen ist, scheiden sich die Geister. Jedoch dürften diesmal selbst eingefleischte Fans der Vorlage eingestehen, dass sich die Filmemacher zumindest redlich bemüht haben. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen. In nur vier Tagen nach dem Streaming-Start verzeichnete die Serie 18,5 Millionen Ansichten und 140,1 Millionen geschaute Stunden. Genug, um sich den ersten Platz in der globalen Top 10 zu sichern – genauso, wie auch in Deutschland. Eine zweite Staffel hat Netflix bisher nicht offiziell angekündigt. Doch angesichts des zwar nicht bahnbrechenden, aber dennoch bemerkenswerten Erfolgs, dürften die Chancen gut stehen. Bleibt noch die Frage: Was erwartet die Strohhut-Piraten in der zweiten Staffel? Wir geben eine Antwort. Daher sei an dieser Stelle eine Spoilerwarnung ausgesprochen.

One Piece Staffel 2: Auf zur Grandline

Eine Karte der Seefahrer-Route Grandline dient in der ersten Staffel als roter Faden, der mehrere lose Handlungsstränge miteinander verband. Die zweite Staffel wird die Zuschauer das Piratengrab Grandline nun hautnah erleben lassen. Zunächst geht es im Anime nach dem Arlong-Arc jedoch auf nach Logue Town, wo Piratenkönig Gol D. Roger seinerzeit hingerichtet wurde. Dort kommt es zu zwei folgenschweren Begegnungen – mit dem Ende der ersten Staffel angeteaserten Marinekapitän Smoker und einem Charakter mit dem Namen Dragon – den Nachnamen lassen wir mal bewusst weg. Da der Aufenthalt ansonsten jedoch keine großen Auswirkungen auf den weiteren Story-Verlauf hat, lässt sich bezweifeln, dass die Filmemacher den kurzen Arc in der zweiten Staffel thematisieren.

Drumm

Stattdessen dürfte es direkt auf die Grandline gehen, wo die Strohhüte eine erinnerungswürdige Begegnung mit einem Wal haben. Anschließend werden wieder die Segel gesetzt, bis die Kopfgeldjäger-Insel Whiskey Peak am Horizont erscheint – oder aber auf die Insel Little Garden, wo sich zwei Riesen seit Jahren bekriegen. Ob beide Insel erwähnt werden, ist fraglich. Denn wirklich relevant respektive nicht kürzbar ist hier lediglich die Begegnung mit Miss Wednesday – einem weiteren Mitglied der Baroque-Firma, die Zorro in der ersten Staffel auf eine recht raue Art anzuwerben versuchte. Hinter dieser steckt mehr, als es den Anschein hat. Und so schließt sie sich der Strohhut-Bande an und segelt mit diesen zur Winterinsel Drumm. Diese wird zweifelsohne in der zweiten Staffel eine Rolle spielen, denn auf der Insel ohne Ärzte treffen Ruffy und Co. ihren flauschigen Schiffsarzt: Tony Chopper.

Alabasta

Ab hier geht’s auf nach Alabasta – das erste große Königreich, das die Strohhüte auf ihrer Reise besuchen. Hier entfaltet sich die Haupthandlung der zweiten Staffel. Denn obwohl das Land auf den ersten Blick recht lebhaft wirkt, leiden die Menschen bei näherem Hinsehen Hunger. Das Königreich befindet sich am Rande eines Bürgerkriegs, bei dem sich die Rebellen auf der einen Seite und König Nefertari Cobra auf der anderen Seite gegenüberstehen. Der wahre Feind lauert derweil im Dunkeln und spinnt hinter verschlossenen Türen seine Ränke. Zumindest, bis ein unscheinbares Piratenschiff mit einem Strohhut-Jolly-Roger auf dem Hauptsegel im Hafen anlegt.

Wann erscheint die zweite One Piece-Staffel?

Sollte eine zweite Staffel tatsächlich das Licht der Welt erblicken, dürfte es nicht vor dem Herbst 2024 soweit sein. Da Hollywood aktuell von einer Streikwelle überrollt wurde, könnte sich die Erstausstrahlung ferner auch über dieses Datum hinaus verzögern und erst 2025 erfolgen. Netflix-Kunden werden jedenfalls als Erste in den Genuss weiterer One Piece-Folgen kommen. Denn bei der Realverfilmung handelt es sich um eine Netflix-Original-Serie.