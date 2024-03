Kaum ein neurotischer Privatdetektiv konnte einen solchen Kultstatus erlangen wie die Rolle des Adrian Monk in der gleichnamigen Serie „Monk“. In Deutschland wurden die Episoden der Krimi-Dramaserie rund sieben Jahre lang auf verschiedensten Free-TV-Sendern wie RTL, RTLplus, SuperRTL, ZDF Neo, ZDF und Nitro ausgestrahlt. Wer sich jedoch wünschte, alle Folgen im Stream zu flexiblen Zeiten zu sehen, wurde bisher enttäuscht. Oder musste knapp 3 Euro pro Folge oder 17 Euro pro Staffel investieren, um sich „Monk“ bei Amazon anzusehen. Das ändert sich bereits am 15. März, wenn Monk für Abonnenten bei Netflix erscheint.

Monk – alle 8 Staffeln kommen zu Netflix

Während Serien sonst häufig nicht in allen Staffeln zugleich bei einem Streaming-Anbieter landen, dürfen sich Fans von Monk in der kommenden Woche freuen. Netflix hat sich nicht nur die ersten Staffeln der TV-Kultserie gesichert, sondern alle 8 Staffeln mit 125 Episoden, die du am Stück genießen kannst. Damit kannst du im Stream ohne zusätzliche Kosten die komplette Serie bei einem Anbieter ansehen. Trotz der hohen Bekanntheit der Serie, dürfte Netflix auch einige Neulinge für den humorvollen Serienhit begeistern können. Insbesondere, da sich die schiere Fülle an Folgen ordentlich Nachschub verspricht.

Neben der Serie erhielt Monk übrigens einen Spielfilm als besonderen Abschluss der Geschehnisse, frisch im Jahr 2023. Zurzeit kannst du dir den Blockbuster bei Magenta TV ansehen. Neben dem Hauptdarsteller kehrten für den Film alle wichtigen Schauspieler aus der Originalbesetzung zurück. Wie die Kritik auf Rotten Tomatoes beweist, brachte der Spielfilm die Stärken der Serie zurück und lieferte einen zufriedenstellenden, nostalgischen Abschluss. Du bevorzugst lieber aktuellere Polizeiserien mit einer ordentlichen Portion Humor? Dann könnte die nächste Staffel dieses Serienhits perfekt für dich sein.

Vom Kriminalbeamten zum Privatdetektiv

Adrian Monk präsentiert sich als ein sympathisches Genie, das stets an der Schwelle zum Wahnsinn zu tanzen scheint. Nach der Ermordung seiner Frau bei einem mysteriösen Anschlag plagen den ehemaligen Kriminalbeamten starke Ängste und Zwangsstörungen. Letztlich wurde er von seinem Dienst als Polizist suspendiert. Erst drei Jahre später gelingt Adrian Monk (Tony Shalhoub) eine Wendung im eigenen Leben und er macht sich als Privatdetektiv selbstständig. Immer wieder wird er von der Polizei um Unterstützung bei Fällen gebeten. Denn Monk gelingt es mithilfe seines fotografischen Gedächtnisses und einem scharfen Verstand auch Fälle zu lösen, an denen andere Ermittler scheitern. Bei der Aufklärung der Kriminalfälle steht ihm neben seinem ehemaligen Chef Captain Leland Stottlemeyer (Ted Levine) auch seine persönliche Assistentin Sharona Flemming (Bitty Schram) zur Seite. Einen ersten Eindruck des besonderen Humors, den der Kult-Hit verkörpert, kannst du dir in diesem Trailer verschaffen:

