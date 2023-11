Netflix: Packende Neuerungen für alle Kunden

Da wäre unter anderem die zweite Staffel der Netflix-Serie „Ich hasse Weihnachten zu nennen“. Sie startet bereits am 7. Dezember und es steht wieder reichlich Liebe im Mittelpunkt dieser italienischen Romantik-Serie. Gianna ist verliebt und freut sich auf Weihnachten, auch wenn neue Probleme die Festtagsstimmung zu trüben drohen. Denn Gianna begeht einen schweren Fehler, der das Ende ihrer Beziehung bedeutet. Gerade als alles perfekt schien, beginnt ein neuer Countdown. Um ihren Ex-Freund zurückzugewinnen, braucht es jede Menge Weihnachtszauber.

„Berlin“: Fans von „Haus des Geldes“ dürfen diese neue Serie nicht verpassen

Ganz neu im Programm von Netflix: „Berlin“. Eine neue Serie aus Deutschland? Von wegen! Diese spanische Produktion schließt nämlich an den Mega-Erfolg „Haus des Geldes“ an, spielt aber vor den Ereignissen rund um den Überfall auf die Banknotendruckerei und Münzprägeanstalt Spaniens. Im Mittelpunkt steht nicht die deutsche Bundeshauptstadt, sondern Andrés de Fonollosa, den wir aus „Haus des Geldes“ auch unter seinem Spitznamen Berlin kennen. Und er trifft sich in Paris mit einer Gang, um einen der ehrgeizigsten Raubüberfälle aller Zeiten zu planen. Los geht es mit der neuen Action-Serie von Netflix ab dem 29. Dezember 2023.

Fortsetzung von „The Crown“ steht in den Startlöchern

Ab dem 14. Dezember geht „The Crown“ mit dem zweiten Teil der sechsten Staffel weiter. Das Commonwealth hat sich unwiderruflich verändert, als Queen Elizabeth II. über ihr Leben und Vermächtnis nachdenkt und den Weg für ihre Nachfolger Charles und William ebnet. Die schlechte Nachricht: Mit den sechs neuen Episoden geht „The Crown“ zu Ende. Eine weitere Staffel wird es nicht geben.

„4 Blocks“ bei Netflix verfügbar

Und noch einen Tipp möchten wir an dieser Stelle nicht versäumen: Solltest du bisher nicht die deutsche Serie „4 Blocks“ gesehen haben, hast du bei Netflix ab dem 13. Dezember die Möglichkeit dazu. Alle drei Staffeln kannst du dann abrufen und in die düsteren Clan-Strukturen von Berlin abtauchen. Ein Meisterwerk; unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera und dem Jupiter Award.

Serie Staffel verfügbar ab Squid Game: The Challenge 1 22. November 2023 My Daemon (Anime) 1 23. November 2023 Die Lüge 1 24. November 2023 My Demon 1 24. November 2023 Comedy Royale 1 28. November 2023 Love Like a K-Drama 1 28. November 2023 Onmyoji (Anime) 1 28. November 2023 Virgin River: Staffel 5 – Teil 2 5b 30. November 2023 Völlig zerstört 1 30. November 2023 Berlin 1 29. Dezember 2023 S.W.A.T. 5 1. Dezember 2023 Sweet Home 2 1. Dezember 2023 The Good Doctor 5 1. Dezember 2023 Welcome to Samdal-ri 1 2. Dezember 2023 Pax Massilia 1 6. Dezember 2023 Analog Squad 1 7. Dezember 2023 Ich hasse Weihnachten 2 7. Dezember 2023 Ich und die Walter Boys 1 7. Dezember 2023 Knokke Off 1 7. Dezember 2023 Raus aus der Single-Hölle 3 12. Dezember 2023 1670 1 13. Dezember 2023 Car Masters – Von Schrott zu Reichtum 5 13. Dezember 2023 The Influencer 1 13. Dezember 2023 4 Blocks 1-3 13. Dezember 2023 Der Vogel und die Löwin 2 14. Dezember 2023 The Crown 6b 14. Dezember 2023 Yu Yu Hakusho 1 14. Dezember 2023 Carol & The End of The World 1 15. Dezember 2023 Yoh! Christmas 1 15. Dezember 2023 Liebe macht blind: Brasilien – Nach dem Altar 1 20. Dezember 2023 Cindy la Regia: La serie 1 20. Dezember 2023 Like Flowers in Sand 1 20. Dezember 2023 Gyeongseong Creature 1 22. Dezember 2023 El niñero 1 24. Dezember 2023 Star Trek: Prodigy 1 25. Dezember 2023

Neue Filme bei Netflix im Dezember 2023

Natürlich hat Netflix im Dezember aber auch wieder einige spektakuläre Filme neu im Programm. Zum Beispiel ab dem 8. Dezember das Drama „Leave the World Behind“. Darin nimmt ein Luxus-Familienurlaub eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke von der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen. Ungleich lustiger: „Chicken Run: Operation Nugget“. Ab dem 15. Dezember will eine furchtlose (animierte) Hühnerschar ihre Artgenossen vor einer neuen Gefahr retten. Denn in einem nahegelegenen Hühnerhof braut sich etwas Übles zusammen.

Science-Fiction-Fans sollten sich den 22. Dezember rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“. Als eine friedliche Siedlung am Rande eines fernen Mondes von den Truppen einer tyrannischen Übermacht bedroht wird, ist eine geheimnisvolle Fremde ihre einzige Hoffnung. Und wer Musicals mag, darf sich auf den 7. Dezember freuen. Denn ab diesem Datum wird „The Archies“ bei Netflix abrufbar sein – mit einem Blick auf das Indien der 1960er-Jahre. Für Archie und seine Freunde geht es untermalt mit viel Musik um Liebe, Freundschaft und die Zukunft von Riverdale. Denn Bauunternehmer haben es auf einen beliebten Park abgesehen.

Titel Verfügbar ab Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur 22. November 2023 Doi Boy 24. November 2023 Hochzeitsspiele 24. November 2023 Letzter Aufruf für Istanbul 24. November 2023 No voy a pedirle a nadie que me crea 24. November 2023 Family Switch 30. November 2023 Hard Days 30. November 2023 Exorzist: Der Anfang 1. Dezember 2023 Fabian oder Der Gang vor die Hunde 1. Dezember 2023 Fast & Furious 8 1. Dezember 2023 Weihnachten mal anders 6. Dezember 2023 Naga 7. Dezember 2023 The Archies 7. Dezember 2023 Blood Vessel 8. Dezember 2023 Leave the World Behind 8. Dezember 2023 Chicken Run: Operation Nugget 15. Dezember 2023 Familia 15. Dezember 2023 Spider-Man: No Way Home (Extended Version) 15. Dezember 2023 Der Widerspenstigen Zähmung 2 20. Dezember 2023 Maestro 20. Dezember 2023 No Hard Feelings 22. Dezember 2023 Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers 22. Dezember 2023 Mein Schwager ist ein Vampir 24. Dezember 2023 Danke, es tut mir leid 26. Dezember 2023

Weniger gute Nachrichten gibt es von Netflix aber auch. Denn der Streamingdienst hat sich jüngst dazu entschlossen, fünf beliebte Serien abzusetzen. Die Hit-Serie „Wednesday“ wird unterdessen in einer Verlängerung geschickt. Fans der „Adams Family“ werden diese Ankündigung lieben. Und auch der „Terminator“ feiert bei Netflix ein Comeback. Aber anders, als du es wahrscheinlich ahnst.