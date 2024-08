Netflix: Horror-Klassiker wird zur Serie

Besonders Klassiker der Literatur finden sich immer wieder als Inspiration für neue Werke. Sei es Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens – oder der irische Schriftsteller Oscar Wilde. Sein Werk „Das Bildnis des Dorian Gray“ diente bereits für unzählige Film- und Fernsehproduktionen als Vorlage. Jetzt hat auch Netflix die Kulthandlung um den schönen Jüngling Dorian für sich entdeckt, dem kein Preis für die ewige Jugend zu hoch scheint. Entgegen bisherigen Adaptionen soll „The Grays“ jedoch nicht nur als Serie produziert werden. Die Horrorserie bekommt einen neuen und modernen Anstrich durch das „Fellow Travelers“-Gespann Katie Rose Rogers und Robbie Rogers.

„The Grays“ überträgt Horror-Klassiker für Netflix in Moderne

Oscar Wildes Klassiker erschien bereits 1891. Er handelt von dem schönen Jüngling Dorian, der ein Porträt durch den Künstler Basil anfertigen lässt. Er wünscht sich dabei, dass sein Porträt an seiner statt altert und er selbst die ewige Jugend beibehält. Von der Aussicht verführt, seinen Herzenswunsch erfüllen zu können, schwindet die Hemmung des Protagonisten zunehmend, bis er immer mehr Menschen ins Verderben stürzt. Die neue Fassung ist nicht nur die erste Serie, die auf dem Werk beruht. Sie soll die Jagd nach der ewigen Jugend in Zusammenhang mit der modernen Schönheitsindustrie bringen. Entgegen der Romanhandlung stehen dabei die Geschwister Basil und Dorian Gray im Fokus. Um den Horror-Klassiker in neuer Fassung aufzubereiten, hat Netflix ein starkes Team an ausführenden Produzenten zusammengestellt.

Neben dem Geschwister-Paar Katie Rose und Robbie Rogers („Fellow Travelers“), besitzt auch Lee Toland Krieger diese Position. Für Netflix-Abonnenten ist der Mann kein Unbekannter. Krieger wirkte bereits an zahlreichen Erfolgsformaten als Produzent mit, darunter „Dead Boy Detectives“, „You“ und „Chilling Adventures Of Sabrina“. „Das Bildnis des Dorian Gray“ in ein neues Horrorgewand zu kleiden, dürfte dem Trio keineswegs schwerfallen. Weitere Informationen zum Schauspielercast und dem geplanten Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht. Auch wenn Netflix so manche Produktion in Rekordzeit auf die Beine stellt, dürfte wohl vor dem kommenden Jahr nicht mit einer Veröffentlichung zu rechnen sein. Die bisher bekannteste Verfilmung des „Das Bildnis des Dorian Gray“ erschien im Jahr 2009. Ben Barnes und Colin Firth waren darin in den Hauptrollen zu sehen.