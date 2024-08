In wenigen Tagen: Eine der besten Serien der letzten Jahre erhält neue Staffel

Bereits in einer Woche können Fans von „Only murders in the building“ das beliebte Podcast-Krimi-Trio erneut bei Ermittlungen auf Disney+ begleiten. Die harmonische Mischung aus humorvollen Szenen, liebenswerten Charakteren und dem unwiderstehlichen Rätselspaß geht in die vierte Runde. Die drei Hobby-Detektive Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) und Charles (Steve Martin) erhalten für die neusten Ermittlungen gar unerwartete Unterstützung.

Only murders in the building erobert Hollywood

Für die vierte Staffel der humorvollen Krimiserie haben sich die Serienschöpfer ein besonderes Szenario ausgedacht. Die Geschichte um die drei Hobby-Detektive soll von Hollywood verfilmt werden, weshalb dem Trio drei Schauspieler auf Schritt und Tritt folgen. Eigentlich sollten sich diese nur besser in ihre zukünftigen Rollen einfinden, doch ehe sie sich versehen, packt auch sie das Fieber, einen Mordfall aufzuklären. Wer bereits mit den ersten drei Staffeln der Serie vertraut ist, weiß, wie gravierend die letzte Staffel endete. Hattest du bisher nicht das Vergnügen, drei ungleichen Ermittlern durch das humorvolle Chaos zu folgen, solltest du den Rest dieses Absatzes nicht lesen, um Spoiler zu vermeiden. Staffel 3 ließ Fans mit einem besonderen Cliffhanger zurück: Charles‘ Stunt-Double lag erschossen in Charles‘ Apartment. Noch immer ist unklar, ob dieser Mord ein Versehen war, bei dem Charles selbst das eigentliche Ziel darstellte oder ob es jemand auf Sazz (Jane Lynch) abgesehen hatte.

Da Hollywood im Fokus der Ermittlungen steht, wartet auch der Charaktercast der vierten Staffel mit hochkarätiger Besetzung auf. Allen voran dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Meryl Streep („Mamma Mia!“) als Loretta freuen, die mittlerweile in L.A. als erfolgreiche Schauspielerin lebt. Ebenso gesellen sich Eva Longoria („Desperate Housewives“), Zach Galifianakis („Hangover“), Melissa McCarthy („Unfrosted“), Eugene Levy („American Pie“), Molly Shannon („Bad Teacher“), Richard Kind („Beau Is Afraid“) sowie Kumail Nanjiani („Eternals“) zum Cast. Ab dem 27. August 2024 startet die Serie in den USA. Eine offizielle Mitteilung für Deutschland gab es zwar nicht, da die letzten drei Staffeln jedoch stets parallel zum US-Start auf Disney+ erschienen, ist davon auszugehen, dass sich das für die vierte Staffel nicht ändern dürfte. Worauf du dich in der neusten Fortsetzung freuen kannst, lässt der zugehörige Trailer bereits erahnen: