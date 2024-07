Neuigkeiten bei Disney+: Das ändert sich im August

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Augsut 2024: Disney+ als Reisebegleiter

Sommerzeit ist Reisezeit! Doch bevor es an den Strand geht, heißt es oftmals warten – am Flughafen, im Zug oder im Stau auf der Autobahn. Geht es nach dem Willen der PR-Abteilung von Disney+, so lässt sich die Wartezeit ganz einfach überbrücken – mit Disney+. Dazu stellt der Streaming-Dienst im August bei zwei Serien zwei brandneue Staffeln bereit: die dritte Staffel von FX „The Bear: King of the Kitchen“ und die vierte Staffel von „Only Murders in the Building“.

In erstgenannter Serie begleitest du Carmen „Carmy“ Berzatto und sein Team dabei, wie sie alles tun, um ihren Sandwich-Shop, der sich in ein Lokal der Spitzenklasse verwandelt hat, auf das höchste Niveau zu heben. In der anderen Serie machen sich Charles, Oliver und Mabel auf die Reise nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den Only Murders-Podcast vorbereitet. Problematisch bei der Idee der PR-Abteilung: Zumindest die „Only Murders in the Building“-Staffel erscheint erst, wenn die meisten schon wieder auf der Arbeit und in der Schule sitzen: am 27. August.

Ein Vorteil von Disney+: die Download-Funktion, mit der du per WLAN deine Filme und Serien herunterladen und dann sogar im Flieger ohne Internet schauen kannst. Mit der Download-Funktion kannst du bereits zu Hause genau festlegen, wie viel die Kinder am Tag sehen dürfen. Die Download-Funktion ist in den Abomodellen „Standard“ und „Premium“ enthalten und bietet Downloads auf bis zu zehn Endgeräten.

„Planet der Affen: New Kingdom“: Ab 2. August

Regisseur Wes Ball haucht mit diesem Action-Abenteuer-Spektakel von 20th Century Studios diesem globalen, epischen Franchise neues Leben ein. In einer Welt Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, leben die Affen als dominierende, in Harmonie lebende Spezies und die Menschen führen nur noch ein Schattendasein. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werden.

Alle Neustarts bei Disney+ im August im Überblick

2. August

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Shorts – Staffel 2 (Star Wars)

„Planet der Affen: New Kingdom“ (Star)

4. August

Mission: Yozakura Family – Neue Folgen der 1. Staffel (Star) (OV/UT)

7. August

The Zone: Survival Mission – Staffel 3 (Star) (OV/UT)

8. August

Are You Sure?! – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

14. August

Abbott Elementary – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

The Tyrant – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Hell Below – Krieg unter Wasser – Staffel 1-3 (National Geographic)

„Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 2 Batch 1

FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 3

19. August

OceanXplorers – Geheimnisse der Ozeane

21. August

Selenkay – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

Marvel Superhelden Abenteuer – Staffel 2-4 (Marvel)

23. August

The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat (Star) (OV/UT)

28. August

Unser Zuhause in der Wildnis – Staffel 1 (National Geographic)

„Only Murders in the Building“ – Staffel 4

