Albtraum-Horrortrip vom Feinsten: Dieses Highlight startet bald

Ryan Murphy lieferte bereits einige Horrorserien, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Neben seinem Geniestreich American Horror Story, der mit 13 Staffeln glänzt, zählen auch Ratched, Scream Queens und Dahmer zu Murphys Schöpfungen. Schon am 24. September startet mit „Grotesquerie“ der nächste Albtraum-Horrortrip auf dem US-Sender FX. In Deutschland soll die Serie wie American Horror Story über das Disney+-Abo zugänglich sein. Ein konkretes Datum, wann die Serie im deutschen Stream erscheint, bleibt Disney bisher noch schuldig.

Grotesquerie verspricht Albtraum-Horrortrip vom Feinsten

Neben Ryan Murphy waren Joe Backen (American Horror Stories) sowie Jon Robin Baitz (Feud) an der Schöpfung der Serie für FX beteiligt. Bei so viel Erfahrung darin, eine Horrorserie zu gestalten, die dem Bösen unzählige Formen verleiht, ist es kein Wunder, dass auch der Trailer von „Grotesquerie“ vielversprechend ausfällt. Die Serie konzentriert sich auf eine schauderhafte und grausame Mordserie, die eine unscheinbare, amerikanische Kleinstadt heimsucht. Bei der Suche nach dem Mörder, der das personifizierte Böse zu sein scheint, erhält Detective Lois Tryon (Niecy Nash-Betts) ungewöhnliche Unterstützung. Niemand Geringeres als die Nonnen-Reporterin Schwester Megan (Micaela Diamond) versucht, mit ihr die Wahrheit hinter den Gräueltaten zu enthüllen. Besonders die Dynamik zwischen den beiden Protagonistinnen erscheint dabei vielversprechend. Denn während Detective Lois glaubt, das Böse in der Menschheit gewinnt die Überhand, hat Schwester Megan diese bisher nicht aufgegeben.

Ob sich hinter den grotesken Morden, die religiöse Symbolik aufweisen, mehr als nur ein perfider Mörder verbirgt, verrät uns der Trailer bislang nicht. All die eingeblendeten Szenen lassen jedoch darauf schließen, dass uns ein regelrechter Albtraum-Horrortrip in „Grotesquerie“ erwartet, der ebenso gut eine neue Staffel von American Horror Story hätte sein können. Insgesamt soll die Serie zehn Episoden erhalten, die in altbekannter Manier wöchentlich auf FX erscheinen. Wenn du selbst dir einen Vorgeschmack auf das Grauen verpassen möchtest, dass im neusten Horror-Werk von Murphy lauert, kannst du dich an diesen Trailer wagen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Im Übrigen bleibt „Grotesquerie“ nicht das einzige von Murphys Werken, das die Wartezeit bis zur 13. Staffel von American Horror Story überbrücken soll. Ebenfalls bei FX erscheint am 17. September American Sports Story, die sich dem Aufschwung und Untergang des NFL-Stars Aaron Hernandez widmet. Auf Netflix erscheint im Herbst ebenso düsterer Nachschub in Form einer Dokumentation über die Menendez-Brüder Lyle und Erik.