Meisterdiebe, Sex und Wikinger: Das sind die neuen Highlights bei Netflix im Januar

Der Januar ist bei Netflix vollgepackt mit neuen Serien und Filmen, aber auch Dokumentationen und Specials. Doch nicht alles ist sehenswert. Wir zeigen dir die Highlights der neuen Inhalte beim Streaming-Dienst.

Netflix zeigt „Der denkwürdige Fall des Mr Poe“

Bei den neuen Filmen bei Netflix im Januar sticht hauptsächlich ein Streifen ins Auge. „Der denkwürdige Fall des Mr Poe“ erzählt eine düstere Kriminalgeschichte in der Kaserne West Point unter Kadetten. Da den Ermittler der Schweigekodex der Kadetten behindert, beauftragt er einen von ihnen, ihm bei der Lösung des Falls zu helfen – einen jungen Mann, der später als Edgar Allan Poe Berühmtheit erlangt.

Ab dem 6. Januar kannst du „Der denkwürdige Fall des Mr Poe“ bei Netflix in deinem Heimkino streamen. Erstaunlich dabei ist, dass der Film gerade erst im Kino angelaufen ist. Erst seit dem 22. Dezember 2022 läuft er in ausgewählten Kinos in Deutschland.

Dokumentation über Pamela Anderson

Netflix im Januar mit Pamela Anderson

In „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ wird ein intimes Porträt über eine der berühmtesten Blondinen der Welt gezeigt. Die Dokumentation gewährt einen Einblick in das Leben und die Karriere des Sexsymbols und des Menschen Pamela Anderson – vom Mädchen aus der Kleinstadt zur international bekannten Schauspielerin, Aktivistin und hingebungsvollen Mutter. Die Netflix-Dokumentation kannst du dir ab dem 31. Januar ansehen.

Neue Serien auf Netflix im Januar

Zum Warmwerden sind die beiden Filme schon ganz gut, doch die wahren Highlights verbergen sich bei Netflix im Januar in den Serien-Neuheiten. Denn hier gibt es einen Klassiker und zwei eher experimentelle und sehr spannende Projekte. Doch eines nach dem anderen.

Vikings: Valhalla

„Vikings: Valhalla“ spielt vor über tausend Jahren, im frühen 11. Jahrhundert und zeigt laut Netflix die heldenhaften Abenteuer einiger der berühmtesten Wikinger aller Zeiten. Darunter der legendäre Entdecker Leif Eriksson (Sam Corlett), seine feurige und eigenwillige Schwester Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) und der ehrgeizige nordische Fürst Harald Sigurdsson (Leo Suter). Die zweite Staffel setzt kurz nach dem tragischen Fall von Kattegat ein, einem Ereignis, das die Träume der Hauptfiguren zerbrochen und ihr Schicksal verändert hat. Sie sind nun Flüchtlinge in Skandinavien und gezwungen, über die Fjorde von Kattegat hinaus ihre Ambitionen und ihren Mut auszuleben.

Kaleidoskop – Mini-Serie mit unterschiedlichen Blickwinkeln

Kaleidoskop (ursprünglich Jigsaw) handelt von einer Bande von Meisterdieben und ihrem Versuch, für ihren bisher größten Coup einen scheinbar unzerstörbaren Safe zu knacken und sowohl eines der wirkungsvollsten Sicherheitsteams der Welt als auch die auf den Fall angesetzten Ermittler zu überlisten. In jeder Folge der über einen Zeitraum von 25 Jahren erzählten Geschichte kommt ein weiteres Stück des ausgeklügelten Puzzles, das sich aus Korruption, Habgier, Vergeltung, Intrigen, Loyalität und Betrug zusammensetzt, ans Licht. Wie sind die Diebe vorgegangen? Wer kommt unbeschadet davon? Wem kann man vertrauen?

Das Spezielle an der Serie ist, dass du die Serie nicht unbedingt so gezeigt wird wie anderen Netflix-Streamern. Denn alle Nutzer fangen jeweils mit bestimmten Folgen (z. B. „Gelb“ oder „Grün“) an. Danach gibt es weitere Folgen („Blau“, „Lila“ oder „Orange“ gefolgt von „Rot“ oder „Pink“), die immer tiefer in ihre persönliche Erzählreihenfolge eintauchen. Beim Staffelfinale „Weiß“ laufen alle Handlungsstränge wieder zusammen. Aber keine Angst, jeder Nutzer bekommt schlussendlich alle Teile zu Gesicht. Die Reihenfolge ist jedoch unterschiedlich. Los geht es schon am 1. Januar.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – Netflix verfilmt Manga-Meisterleistungen

Bist du amerikanische Serienkost leid und bereit, in eine ganz andere Kultur einzutauchen? Dann ist diese Netflix-Ankündigung eine Wohltat. Der Streaming-Dienst will über das Jahr verteilt 20 Geschichten von Horror-Mangameisters Junji Ito verfilmen. Laut Netflix werden aus Itos Werken 20 herausragende Storys mit dem Thema Wahnsinn wie „Hanging Blimp“, „Tomie Photo“, „Four x Four Walls“ und „Intruder“ als Anime gezeigt. Los geht es ab dem 19. Januar 2023 mit dem ersten Streifen.