Mehr als iOS: Insider verrät die Neuigkeiten vom Apple-Event schon jetzt

Apples Entwicklerkonferenz wird seit vielen Jahren zur Vorstellung der Neuheiten in iOS, iPadOS, macOS und watchOS genutzt. In diesem Jahr steht uns damit unter anderem iOS 16, Codename „Sydney“, bevor. Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg nannte nun in seinem Newsletter einige erste Neuheiten der kommenden Betriebssysteme. Aber auch Fans neuer Hardware dürfen sich auf das Apple-Event im Juni freuen.

Apple-Event im Juni: Die Pläne für iOS & Co.

Den Anfang machte Gurman damit, dass im Code von iOS 16 derzeit noch viele Hinweise auf das kommende Mixed-Reality-Headset von Apple und dem dazugehörigen Betriebssystem rOS enthalten sind. Eine Vorstellung dieser neuen Hardware im Juni sei jedoch gewissermaßen ausgeschlossen. Das Vorhandensein der Code-Schnippsel könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass die AR-/VR-Brille noch im Laufe der Lebensdauer von iOS 16 erscheinen könnte. Also zwischen Juni 2022 und Herbst 2023, wenn iOS 17 erscheint.

iOS 16 soll laut Gurman „viele signifikante Verbesserungen“ mit sich bringen, die sich über alle Funktionen erstrecken. Dazu gehören erneut Updates der Benachrichtigungen und neue Gesundheitsfeatures. Ein vollständiges Redesign der Oberfläche erwartet Gurman aber nicht.

iPadOS 16 könnte aber eine neue Oberfläche für die Arbeit mit mehreren Apps erhalten. Bei der Apple Watch soll watchOS 9, Codename „Kincaid“, ebenfalls „wichtige Upgrades“ für die Gesundheitsfeatures und Workouts bringen. In den kommenden zwei Monaten bis zum Apple-Event dürften aber noch weitere Details zu den neuen Features der diversen Updates durchsickern.

Mac-Fans aufgepasst: Chancen auf neue Hardware im Juni

Die WWDC soll in diesem Jahr laut Gurman aber nicht nur Software-Neuheiten beinhalten – auch Hardware-Fans können sich angeblich freuen. So spricht der Bloomberg-Reporter davon, dass Mitte des Jahres oder Anfang der zweiten Jahreshälfte, also möglicherweise pünktlich zur Entwicklerkonferenz, zwei neue Macs vorgestellt werden sollen.

Eines dieser neuen Geräte sei sehr wahrscheinlich ein neues MacBook Air. Apple arbeitet aber auch noch an einem neuen Mac mini, iMac im 24-Zoll-Format und dem Nachfolger des 13-Zoll-MacBook-Pro. Nicht zu vergessen sind aber auch Mac Pro und iMac Pro.