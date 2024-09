LTE & 5G: O2 verspricht bessere Netze

Das Netz von Telefónica, besser bekannt als O2, galt lange Zeit als das schlechteste der drei etablierten Handynetze in Deutschland. Zu sehr war man mit der Zusammenlegung der Netze von O2 und E-Plus beschäftigt und verpasste dabei, weitere Sendemasten zu errichten. Doch die sind wichtig, um sowohl weitere Flächen zu erschließen, als auch Kapazitäten zu schaffen. Inzwischen hat O2 aber stark aufgeholt. Das zumindest zeigt aktuell eine Umfrage, die allerdings durch O2 selbst in Auftrag gegeben wurde.

O2-Kunden: Netz hat sich deutlich verbessert

Zwei von drei Befragten (62 Prozent) bestätigen demnach, dass sich die Qualität des Netzes spürbar verbessert hat. Zugleich gaben sie an, dass sie im Vergleich zu früher mehr Leistung ohne höhere Zahlungen erhalten. „Es freut mich sehr, dass Verbraucherinnen und Verbraucher so deutlich wie noch nie bestätigen, von dem starken Wettbewerb im Mobilfunk zu profitieren und die Angebote als attraktiv und fair bewerten“, sagt O2-Chef Markus Haas als Reaktion auf diese Umfrageergebnisse unter den eigenen Kunden.

Was die Netze angeht, so gab in der Umfrage ein Großteil der Befragten (73 Prozent) an, dass für sie leistungsfähige Mobilfunknetze notwendig seien für wirtschaftliches Wachstum, gesellschaftlichen Wohlstand und damit für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Bemerkenswert: Ein Drittel forderte, dass der Staat in den Netzausbau investieren soll, weitere Anbieter wollte mit nur acht Prozent aber kaum jemand.

Dass die Erweiterung der eigenen Infrastruktur wichtig ist, hat auch O2 erkannt. „Der Netzausbau ist zentral für die Digitalisierung und damit für die Zukunft Deutschlands“, sagt O2-Chef Haas. „Dafür stehen wir und übernehmen Verantwortung. Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren davon über immer stärkere Netze und ein immer besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Ein eindeutiges Versprechen, das eigene Netz weiter auszubauen.

12 Millionen Kunden wechseln das Netz

Es ist davon auszugehen, dass parallel zum Ausbau der Netze auch im bestehenden Netz künftig wieder mehr Kapazitäten frei werden. Etwa zwölf Millionen Kunden von 1&1 und Drillisch werden bis Ende 2025 in das neue 1&1-Netz migriert. Sie nutzen dann Vodafone statt O2 im National Roaming, der Datentraffic belastet somit nicht mehr die Netze.

Allerdings: Die Nachfrage nach Datenverkehr in den Mobilfunknetzen wächst enorm. So hat beispielsweise O2 aktuell vermeldet, dass allein am ersten Wochenende des Oktoberfestes so viele Daten auf dem Wiesn-Gelände übertragen wurden, wie 2017 über den Zeitraum des kompletten Oktoberfestes hinweg. Das erfordert weitere Sendemasten und Frequenzen, um der Nachfrage gerecht zu werden.