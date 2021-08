Lost in Random: Ist das neue Action-Adventure von EA ein heißer Tipp?

Der Story von “Lost in Random” wurde schon ein großer Teil im offiziellen Trailer vorweggenommen. Von der ingame Reise kann man allerdings noch sehr viel mehr Abenteuer und Hintergründe zu den Charakteren erwarten. Das Königreich “Random” liegt in der Kontrolle einer maskierten und düsteren Königin. Was auf den ersten Blick entfernt an “Alice im Wunderland” erinnert hat in “Lost in Random” jedoch einen noch schaurigereren Touch. Aufgeteilt ist das Königreich in sechs unterschiedliche Territorien. Das erste davon, Onecroft, ist von Armut und Leid geprägt, im sechsten dagegen lebt man unter dem Schutz der Königin ein sorgenfreies und exklusives Leben. Wer welcher Schicht angehört bestimmt die Machthaberin alleine mit ihrem Würfel. Zu ihrem 12. Geburtstag werden somit alle Kinder dazu gezwungen sich ihrem Glück oder Unglück zu stellen und den Zufall über ihr Leben entscheiden zu lassen.

Diese Helden stellen sich dem Schicksal

Teil dieser Willkür werden die Geschwister “Even” und “Odd”. Ironischerweise würfelt “Odd” jedoch an ihrem 12. Geburtstag keine ungerade Zahl, sondern eine sechs und wird somit ohne eine Verabschiedung ihrer Schwester entrissen und mit in das Schloss von Random genommen. Dass ihre Schwester der ärmsten Region von “Random” entfliehen konnte, sollte Even mit Sicherheit freuen, allerdings traut sie dem schönen Schein nicht und macht sich auf den Weg ihre Schwester zu befreien. Ihr Temperament und besonders Freund “Dicey” helfen ihr dabei. Der lebende Würfel stellt zwar eine Gefahr für sie in dieser Welt dar, birgt jedoch Kräfte, die im Kampf gegen die Königin ihre einzige Chance sein könnten.

Die Königin regiert ihr Land in „Lost in Random“ mit Brutalität und Terror. Nun versucht sie auch Odd mit ihren Ansichten zu durchtränken. Diese scheint sich ihrem Einfluss nicht mehr lange entziehen zu können. In Random bestimmt die Königin jedoch wer was tut. Und das stets mit ihren Schicksalsbringer, dem schwarzen Würfen. Noch mehr von dieser Welt erlebst du als Spieler im Kontakt mit seinen Einwohnern, welche dir Aufträge und Missionen anbieten werden.

Das Gameplay von „Lost in Random“

Unter anderem ist für die Dialoge von des Games Ryan North verantwortlich, welcher nicht nur am Marvel Comic “The Unbeatable Squirrel Girl” beteiligt war sondern auch an “The Adventure Time”. Der Kampf gestaltet sich mit Hilfe deines Freundes Dicey in einem spielbrettartigen Kampfsystem. Du sammelst auf deinem Weg Karten, um die Stärke deines Decks zu verbessern und neue Kombinationen einsetzen zu können.

So sieht das Gameplay in „Lost in Random“ im Detail aus.

“Lost in Random” wird für die Playstation und Xbox Konsolen sowie die Nintendo Switch und für den PC auf Steam und Origin erhältlich sein. Vorbestellungen sind möglich, enthalten jedoch nach aktuellem Stand keine zusätzlichen Inhalte. Ein spannendes und schönes neues Indie Game hält der Spieleentwickler “Zoink” jedoch für Fans im September bereit.