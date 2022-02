Lenovo stellt neue Arbeitstiere vor: Eines will ein altes Problem lösen

Der Laptop-Weltmarktführer Lenovo ist primär wegen seiner Business-Lösungen bekannt. Dass er auch anders kann, zeigten die Chinesen auf der CES. Doch beim jetzt angelaufenen Mobile World Congress (MWC 2022) pflegt man mit ThinkPads und ThinkBooks sein Kerngeschäft. Doch es gibt außer Modellpflege noch ein echtes Highlight. Denn man setzt erstmals in dieser Produktkategorie nicht mehr auf Intel und AMD, sondern auf Qualcomm. Und damit könnte ein altes Problem gelöst werden.

Lenovo auf der CES: Die Übersicht

Lenovo ThinkPad X13s

ThinkPads sind der Inbegriff des Arbeitstiers bei Lenovo. Angetrieben von Intel- oder AMD-Prozessoren bieten sie Robustheit, Leistung und Anschlüsse satt und eine gute Reparierbarkeit. Aufregendes Design und edle Metall-Bodys sucht man aber vergebens. Und die gibt es auch bei dem jetzt vorgestellten ThinkPad X13s nicht. Aber dennoch ist es eine Zäsur im Portfolio von Lenovo. Denn hier kommt Qualcomms Snapdragon 8cx Gen 3 zum Einsatz.

Der ARM-Prozessor treibt Windows 11 an und sorgt laut Lenovo für satte 28 Stunden Akkulaufzeit. Das ist auch schon der erste große Vorteil der Chips aus dem Hause Qualcomm. Dazu spart sich der Laptop Lüfter und kommt direkt mit dem neusten 5G-Technologien und WiFi 6E zu dir. Das Ganze wiegt dank Magnesium, Kunststoff und Aluminium gerade einmal 1,06 Kilogramm. Das Display ist dabei 13,3 Zoll groß und im 16:10-Format ausgeführt.

Lenovo ThinkPad X13s

Der Knackpunkt am ThinkPad X13s ist, dass es wahrscheinlich bei der Leistung nicht an die klassischen Business-, sprich ThinkPad-Lösungen heranreichen wird. Wir waren mit der Kombination aus ARM-Prozessor und Windows beim Samsung Galaxy Book Go im Test nicht zufrieden. Dabei muss man aber beachten, dass es sich um einen wesentlich schwächeren Snapdragon-Prozessor handelte. Deshalb wird erst ein ausführlicher Test zeigen, was im ThinkPad X13s steckt. Wer den Laptop selbst ausprobieren will, kann noch bis Mai sparen, um die knapp 1.400 Euro Startpreis zusammenzubekommen.

Leistung satt: ThinkPad X1 Extreme Gen 5

An der Leistung mangelt es dem neuen Flaggschiff der Lenovo ThinkPad-Serie sicher nicht. Denn es ist angetrieben von den neuesten Intel Core i9 H-Serie vPro Prozessoren der 12. Generation, die mit Windows 11 Pro laufen. Dazu kommen NVIDIA GeForce RTX Laptop-GPUs, bis zu 64 GB DDR5-Speicher und optionale dualen Solid-State-Laufwerke (SSD) mit bis zu 8 TB Speicherkapazität.

Dazu gibt es unter anderem ein mit bis zu 4K auflösendes 16 Zoll Display mit 165 Hz Bildwiederholrate und 16:20 Seitenverhältnis. Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis. Er startet zum Markteintritt im Juni 2022 bei 2.750 Euro.

Lenovo ThinkPad X1 Extrem Gen 5

Noch mehr Arbeitstiere

Doch auch außerhalb der High-End-Klasse hat Lenovo kräftig an den Modellen geschraubt. So bekommt die ThinkPad-P-Serie mit dem P16s Gen 1 einen neuen Vertreter und mit dem P14s Gen 3 eine Modellpflege. Dazu haben die Chinesen in der ThinkPad-T-Serie aufgeräumt und jeweils drei Modelle mit AMD respektive Intel-Chipsätzen vorgestellt.

Wer es designerisch etwas moderner oder einfach etwas flexibler haben will, wird vielleicht bei den neuen Modellen der ThinkBook-Laptops fündig. Hier geht es mit Aluminum-Bodys, etwas schwächerer Prozessor-Technologie und günstigeren Preise eher in die Lifestyle-Richtung.

Hier sind alle neuen Modelle der ThinkBook- und ThinkPad-Serien im Überblick: