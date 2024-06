Huawei: Ultraleichtes Notebook und Tablet-Geheimtipp jetzt erhältlich

Huawei hat nach München geladen, um passend zum heutigen Release seine Notebook- und Tablet-Highlights für das aktuelle Jahr zu präsentieren. Das 2024er-Modell des Huawei MateBook X Pro bleibt dem kompakten Formfaktor von 14,2 Zoll treu, ist aber deutlich leichter. Brachte der Vorgänger noch gängige 1,3 Kilo auf die Wage, sind es beim aktuellen Modell gerade einmal 980 Gramm. Erreicht wird das leichte Gewicht durch den Einsatz von Magnesium statt Aluminium beim Gehäuse. So muss man keine Kompromisse bei der Ausstattung machen und kann weiterhin einen Intel Core Ultra 9 sowie ein erstklassiges OLED-Display verbauen.

Huawei MateBook X Pro 2024

Trotz des geringen Gewichts ist die Verarbeitung weiterhin absolut hochwertig. So ist die eingesetzte Magnesium-Legierung deutlich leichter und dabei sogar härter als Aluminium. Auch die Tastatur weiß im ersten Eindruck mit einem angenehmen, direkten Tastendruck zu gefallen. Besonders positiv aufgefallen ist mir das neue Trackpad. Dieses ist nicht nur größer geworden, sondern setzt erstmals auf haptisches Feedback. Dadurch wird auf dem kompletten Trackpad ein Klick simuliert und du bist nicht mehr auf die untere Seite des Trackpads festgelegt. So bietet Huaweis neues Premium-Notebook eins der besten Trackpads auf dem Markt.

Auch für den Außeneinsatz geeignet: Das Huawei MateBook X Pro 2024

Der 14,2 Zoll große Bildschirm ist mit einer Touch-Funktion ausgestattet und weiß mit dünnen Displayrändern zu gefallen. Beim Panel setzt man auf OLED-Technik mit echtem Schwarz und einer hohen 2,8K-Auflösung. Durch eine Bildwiederholrate von 120 Hertz wirken Bewegungen flüssig. Eine Helligkeit von bis zu 1.000 Nits und eine neue Anti-Reflex-Schicht sorgen zudem dafür, dass das Display auch bei direktem Sonnenlicht mühelos ablesbar bleibt.

High-End-Ausstattung

Sehen lassen kann sich auch die Ausstattung. In der höchsten Stufe bietet das Huawei MateBook X Pro 2024 ein Intel Core Ultra 9 185H der neusten Generation mit 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, Intel Arc Grafik und einer 2 Terabyte großen SSD. Doch selbst das Basis-Modell ist mit Core Ultra 7 155H, 16 Gigabyte RAM und einem Terabyte Speicher hervorragend ausgestattet. Als Anschlüsse stehen in allen Konfigurationen zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt 4 und ein normaler USB-C-Port zur Verfügung.

Helium-Ballons tragen das leichte Huawei MateBook X Pro 2024

Trotz des deutlich leichteren Gewichts ist die Batterie von 60 Wattstunden beim Vorgänger auf 70 Wattstunden gewachsen. Aufgeladen wird via USB-C mit bis zu 90 Watt.

Preislich startet das Premium-Notebook von Huawei bei 1.999 Euro und ist ab heute erhältlich. Hierbei bekommst du einen Intel Core 7, 16 Gigabyte RAM und 1 Terabyte SSD. Für das Top-Modell mit Intel Core 9, 32 Gigabyte RAM und 2 Terabyte Speicherplatz musst du 2.499 Euro einplanen.

→ Huawei MateBook X Pro 2024 jetzt kaufen

Huawei MateBook 14 2024

Abseits vom superleichten High-End-Modell hat Huawei noch ein weiteres gut ausgestattetes Notebook im Gepäck. Das MateBook 14 2024 ist ein Allrounder mit Alu-Gehäuse, der ebenfalls schlank und leicht daherkommt. Das Notebook wiegt 1,31 Kilo und ist, genau wie das Premium-Modell, mit einem 2,8K Display mit OLED-Panel und 120 Hertz Bildwiederholrate ausgestattet. Nur bei der Helligkeit liegt man unter dem Pro-Modell, im ersten Eindruck weiß jedoch auch dieses Display mit brillanten Farben und einer schnellen Reaktionszeit zu überzeugen.

Das Huawei MateBook 14 im schicken Grün

Beim Prozessor kannst du zwischen einem Intel Core Ultra 5 oder Ultra 7 wählen. Dazu kommen 16 Gigabyte RAM und eine 512 Gigabyte oder 1 Terabyte große SSD. Bei den Anschlüssen ist man vielseitig aufgestellt und bietet 1x USB-C, 2x USB-A, ein Kopfhörer-Port und einmal HDMI. Im Power-Button befindet sich zudem ein Fingerabdrucksensor, mit dem man das Notebook zuverlässig entsperren kann. Preislich liegt das neue Notebook mit 1 TB Speicher und dem Intel Core 7 Ultra bei 1.299 Euro.

→ Huawei MateBook 14 2024 jetzt kaufen

Tablet für Künstler – erstaunlich günstig

Neben den beiden neuen Notebooks bringt Huawei auch ein neues Tablet auf den Markt. Das MatePad 11,5 S setzt auf ein schlankes Aluminium-Gehäuse und bringt nur 510 Gramm auf die Wage. Das namensgebende 11,5-Zoll-Display setzt auf ein OLED-Panel mit schneller 144 Hertz Bildwiederholrate und 2,8K Auflösung. Highlight ist die sogenannte PaperMatte-Beschrichtung. Durch diese wirkt das Tablet matt, da 98 Prozent der Lichtinterferenz eliminiert werden.

Das neue Huawei MatePad 11,5 S mit Stift und Tastatur

Zusammen mit dem M-Pencil der 3. Generation wird das Tablet zum echten Grafik- und Zeichentool. Dieser wird mit NearLink mit dem Tablet verbunden, welches eine niedrigere Latenz als Bluetooth bietet. Durch die PaperMatte-Beschrichtung fühlt sich das Zeichnen fast so an wie auf echtem Papier. Diese ist bei Tablets in dieser Preisklasse einmalig und etwa bei Apples iPad nur zum vierfachen Preis erhältlich.

Der größte Kritikpunkt bei Android-Tablets waren jedoch bisher die fehlenden Zeichen-Apps. Um dies zu lösen, hat Huawei eine eigene Zeichen-App entwickelt. Diese hört auf den Namen GoPaint und ist kostenlos und frei von Werbung auf jedem MatePad 11,5 S vorinstalliert. Auf dem Event konnte ich mich mit einigen Künstlern vor Ort unterhalten, die von der App echt angetan waren und sie mit der beliebten iPad-App Procreate verglichen haben.

GoPaint auf dem Huawei Matepad 10.5 S

Das Huawei MatePad 11,5 S ist ab sofort für 399 Euro zu haben. Wenn du beim Kauf den praktischen M-Pencil gleich mit in den Warenkorb packst und anschließend den Code AISDIGITAL115SP angibst, sicherst du dir das Zubehör für 49 statt 99 Euro zum Tablet. Entscheidest du dich für die Version mit Tastatur für 499 Euro, gibt es den M-Pencil sogar kostenlos dazu.

→ Huawei MatePad 11,5 S jetzt kaufen