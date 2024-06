Neue Notebooks von Huawei: Das können die schlanken Leistungsmaschinen

Notebooks von Huawei sind äußerst beliebt, bieten sie doch wirklich viel für einen meist erschwinglichen Preis. Insbesondere das MateBook 14 bietet ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Brauchst du mehr Power und Premium-Technik für anspruchsvollere Aufgaben, ist das MateBook X Pro vielleicht das Notebook deiner Wahl. Wir schauen uns die beiden neuen Laptops im Detail an.

Huawei MateBook 14: Preis, Konfigurationen und Design

Das Huawei MateBook 14 (2024) bietet eine starke Ausstattung für einen fairen Preis. Denn schon ab 899 Euro holst du dir das neue Notebook zum Verkaufsstart bei Huawei. Du hast dabei die Wahl zwischen einem sehr schlanken Gehäuse in Grün oder Grau und kannst es mit wahlweise 16 GB RAM + 512 GB Speicherplatz oder 16 GB RAM + 1 TB Speicherplatz bestellen. Außerdem kannst du dich für einen Intel Core Ultra 5 oder einen Intel Core Ultra 7 Prozessor entscheiden. Die preiswerteste Konfiguration bekommst du für 899 Euro und die Premium-Ausstattung gibt’s für 1.299 Euro.

Das Huawei MateBook 14 wiegt nur gut 1,3 kg und ist mit 14,5 mm auch extrem schlank. Du kannst es also in einer Tasche ganz leicht mit zur Arbeit oder in die Uni nehmen. Die rahmenlose Tastatur ist ebenfalls ein echter Hingucker und die komplette Glasabdeckung des Bildschirms erzeugt einen tollen optischen Effekt.

Huawei MateBook 14: Diese Neuheit ist jetzt erhältlich

2,8K OLED-Display und top Performance

Wenn man das Notebook aufklappt, strahlt einem das 14,2 Zoll große OLED-Display entgegen, welches lebendige Farben, hohe Kontraste und tiefe Schwarzwerte ermöglicht. Weiterhin löst der Bildschirm mit 2,8K auf und zeigt Dokumente, Bilder, Videos und sonstige Inhalte gestochen scharf an. Damit schnelle Bewegungen – etwa in Filmen oder bei Games – besonders flüssig aussehen, entscheidet Huawei sich außerdem für eine 120 Hz Bildwiederholrate. Das Display lässt sich weiterhin per Touch bedienen, was die Arbeit noch produktiver macht. Cool ist: Den Bildschirm kannst du auch mit dem separat erhältlichen M-Pencil bedienen, um so etwa schnell und einfach Notizen oder Skizzen zu machen. Weiterhin ist das Display TÜV Eye Comfort-zertifiziert und schont somit deine Augen. Denn es verringert schädigendes Blaulicht, das insbesondere in dunkler Umgebung schlecht für deine Sehorgane ist und dich sonst abends wach hält.

Das Huawei Matebook 14 eignet sich perfekt fürs mobile Arbeiten

In Sachen Leistung setzt Huawei auf die neuen Intel Core Ultra-Prozessoren. Diese sollen bei der Videobearbeitung oder beim Spielen einen hervorragenden Job machen, den Laptop in sekundenschnelle starten und Apps rasant öffnen. Das neue Shark-Fin-Doppellüftersystem erhöht im Vergleich zum Vorgänger zudem das Luftvolumen um 40 Prozent und sorgt für eine gute Kühlung. Darüber hinaus verbaut man einen 70-Wh-Akku, der dich bis zu 19 Stunden lang mit Strom versorgen soll. Top: Der brandneue Energiesparmodus erhöht die Nutzungsdauer noch einmal um 90 Minuten. Und selbst bei intensiver Nutzung soll die Batterie sieben Stunden lang durchhalten.

Entscheidest du dich für das Modell mit 16 GB RAM und 512 GB Festplatten-Speicher, sparst du zum Verkaufsstart 200 Euro. So kostet es dich momentan nur 899 statt 1.099 Euro. Mit 1 TB Speicherplatz sparst du immerhin 100 Euro. Du zahlst somit gerade nur 1.299 statt 1.399 Euro.

Huawei MateBook X Pro bietet noch mehr Power

Wenn du noch mehr Leistung brauchst, etwa für anspruchsvolle Videobearbeitung oder 3D-Design, solltest du eher das MateBook X Pro Core Ultra in Betracht ziehen. Es ist wahlweise in Schwarz oder Morandi Blau erhältlich und bietet nach Wunsch 16 GB RAM + 1 TB oder 32 GB RAM + 2 TB. Außerdem kannst du zwischen einem Intel Core Ultra 7 oder Intel Core Ultra 9 Chip wählen.

Das Huawei MateBook X Pro ist das neue Flaggschiff-Notebook des Herstellers, welches ein modernes Design und Spitzentechnologie vereint. Wer professionelle Anwendungen nutzt, hat hiermit den perfekten Reisebegleiter am Start. Das matte Metall-Gehäuse verleiht dem Notebook einen eleganten Look. Mit nur 980 Gramm ist es laut Huawei zudem das leichteste MateBook X Pro jemals und es ist zusätzlich gerade einmal 13,5 mm dünn. Somit lässt sich auch dieses Notebook hervorragend von A nach B transportieren.

Helium-Ballons tragen das leichte Huawei MateBook X Pro 2024

3,1K-Display und bis zu 32 GB RAM

Die Vorderseite ziert ein 14,2 Zoll großes, flexibles OLED Real Colour Display, das ebenfalls für erstaunliche Kontraste sorgt und Reflexionen deutlich reduziert. Das Display ist wie auch das des MateBook 14 vom TÜV Rheinland Eye Comfort-zertifiziert und somit besonders augenschonend. Es bietet zudem mit 3.1K (3.120 × 2.080 Pixel) eine noch höhere Auflösung und ist daher ebenso für feinste Details bei der Bild- und Videobearbeitung optimal geeignet. Passend dazu besitzt der Bildschirm ebenfalls eine echte 10-Bit-Farbtiefe und unterstützt den Adobe RGB-Farbraum.

Auch für den Außeneinsatz geeignet: Das Huawei MateBook X Pro 2024

Dank des Intel Core Ultra Prozessors und bis zu 32 GB Arbeitsspeicher sollte das Notebook selbst mit den leistungsintensivsten Aufgaben problemlos zurechtkommen. Die große Festplatte mit 1 bzw. 2 TB liefert dir zudem einen großen Speicherplatz für sämtliche Dateien und Apps. Auch hier setzt Huawei auf das neue Shark-Fin-Wärmeableitungssystem mit Booster-Lüftern. Dadurch soll nicht nur Überhitzung vermieden werden, sondern der Laptop soll ebenso flüsterleise arbeiten.

Perfekte Workflows mit anderen Huawei-Geräten

Weiterhin stark ist die intelligente Zusammenarbeit mit anderen Huawei-Geräten. So kannst du etwa bis zu drei Smartphone-Apps auf dem Notebook-Bildschirm anzeigen lassen oder dein Laptop-Display auf einem Tablet oder Monitor spiegeln beziehungsweise dieses erweitern. Dadurch lassen sich Aufgaben noch schneller und mit einem besseren Überblick erledigen. Bilder, Texte und sonstige Dateien kannst du außerdem via Drag-and-drop zwischen Smartphone und Laptop ganz einfach hin- und herschieben.

Dazu ist das Huawei-Notebook mit einer 70-Wh-Batterie ausgestattet, die dich bis zu 11 Stunden mit Strom versorgen soll. Und dank Super Charge Turbo reichen bereits 10 Minuten an der Steckdose aus, um wieder bis zu zwei Stunden damit kabellos zu arbeiten. Abgerundet wird das Set-up von einem Fingerabdruck-Sensor und einer 1.080p KI-Kamera, die dich in Videocalls etwa automatisch zentriert oder den Hintergrund tauscht. Die 360°-Tonaufnahme⁠⁠ sorgt weiterhin dafür, dass du für deine Gesprächspartner jederzeit gut zu hören bist. Sechs Lautsprecher erzeugen ebenfalls für dich einen exzellenten Klang.

Rabatt und Gratis-Zugaben

Kommen wir zum Preis. In der Ausstattung mit 16 GB RAM + 1 TB und Intel Core Ultra 7 Chip kostet dich das Notebook 1.999 Euro. Mit dem Code „AXPROHWPC100“ reduziert sich der Preis aber um 100 Euro. Das 32 GB RAM + 2 TB Modell mit Intel Core Ultra 9 Chip kostet 2.499 Euro minus 100 Euro (mit dem Code „AXPROHWPC100“). In beiden Fällen schenkt dir Huawei außerdem noch zwei hochwertige Extras dazu. Mit dem Huawei MatePad 11,5 Zoll bekommst du ein vollwertiges Tablet im Wert von 279 Euro sowie mit der Huawei MateDock 3 eine praktische Docking Station im Wert von 34,99 Euro gratis on top. Insgesamt sparst du so rund 400 Euro.