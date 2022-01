Lenovo mit CES-Produkt-Feuerwerk: Alle Produkte und Preise auf einen Blick

Lenovo hat am gestrigen Messetag in Las Vegas schon einige Highlights ausgepackt und den Fans gezeigt. Doch heute holen die Chinesen noch einmal zum Rundumschlag aus und stellen über 40 neue Laptops, Monitore, Businesslösungen, Stand-PCs und Peripherie vor. Dabei verteilt Lenovo die Produkte auf das gesamte Jahr 2022. Manches, wie der Service zum CO₂-Ausgleich beim Kauf von Laptops, CO₂ Offset, könnte sich in so manchem Markt auch noch bis ins Jahr 2023 ziehen.

Insgesamt 50 neuen Produkten

Nimmt man die neuen ThinkPad Z Modelle und die Smart-Home-Produkte vom vergangenen Tag dazu, sind es zur CES 2022 über 50 neue Produkte von Lenovo. Einige Linien wurden dabei eher sachte mit Produktpflege überarbeitet, die ThinkPad Z Modelle sind dagegen grundlegend neu gestaltet worden. Bevor du jedoch schon einmal die Scheine zählst, können wir dich beruhigen. Die meisten Laptops und Highlights kommen erst zum Sommer auf den Markt. Die Yoga-Linie startet schon im April und eröffnet die Laptop-Welle 2022 von Lenovo. Das Spitzenmodell Yoga 9i schafft es wohl sogar schon einen Monat früher auf den Markt.

Im Mai wird es dann auch für Business-Anwender ernst. Lenovo startet dann die neuen Modelle der ThinkPad X1 Reihe ab knapp 1.600 Euro in Deutschland. Dann gibt es auch für Gamer die neuen Laptops in die Finger. Die neuen Legion-5-Modelle starten im Frühsommer ab knapp 1.400 Euro.

Fast zur gleichen Zeit geht Lenovo auch mit den schon im Detail vorgestellten Think Pad Z Modellen auf den Markt. Das Spitzenmodell Z16 folgt aber erst im Juni. Dafür musst du auch am meisten sparen. Mit knapp 2.250 Euro ist es die teuerste Neuvorstellung von Lenovo auf der CES 2022.

Alle Lenovo-Produkte der CES 2022 in der Übersicht