Neue Lenovo-Laptops: Lifestyle statt Business Michael Büttner 3 Minuten

Lenovo hat auf der CES 2022 in Las Vegas seinen ersten Schwung neuer Geräte für das Jahr 2022 vorgestellt. Mit dem Lenovo ThinkPad Z13 und Z16 löst man sich dabei vom Business-Image und will auch in den Massenmarkt. Doch kann das gelingen?