Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im März kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der Online-Gigant eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, „Fallout 2“. Hier erfährst du, wie du dir den Klassiker sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im März

Nachdem du dir im Februar „Fallout“ sichern konntest, liefert dir Prime Gaming im März den direkten Nachfolger, „Fallout 2“ kostenlos. Ähnlich wie der Vorgänger war auch dieses postapokalyptische Rollenspiel ein voller Erfolg und trug dazu bei, dass Fallout zu dem wurde, was es heutzutage ist. In diesem Teil des Spiels tauchst du in die Rolle eines Bewohners der Siedlung Arroyo ein. Deine Aufgabe ist es, ein G.E.C.K. (Garden of Eden Creation Kit) zu finden, das das Potenzial hat, die Hungersnot und Trockenheit der Siedlung zu beenden. Das Gameplay des Spiels ist dem des ersten Teils sehr ähnlich, was es zu einem Retro-Fallout-Spiel macht.

Sollte eine Reise durch eine zerstörte Welt nicht ganz das sein, was du dir von einem Videospiel erhoffst, dann kannst du in „Bus Simulator 2021: Next Stop“ in eine Welt eintauchen, die unserer sehr ähnlich ist. In diesem Spiel kannst du dein eigenes Busunternehmen gründen und Fahrgäste in offiziell lizenzierten Bussen durch die Stadt transportieren. Das Spiel wurde umfangreich verbessert und bietet dir in dieser Version sogar einen völlig neuen Spielmodus.

7. März: „Fallout 2“ (GOG Code)

7. März: „Scarf“ (Amazon Games App)

14. März: „Mystery Case Files: Moths to a Flame“ (Amazon Games App)

14. März: „Invincible Presents: Atom Eve“ (Epic Games Store)

21. März: „Pearls of Atlantis: The Cove“ (Legacy Games Code)

28. März: „Bus Simulator 2021: Next Stop“ (Amazon Games App)

28. März: „Through the Darkest of Times“ (Amazon Games App)

28. März: „Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im März

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „Drift CE“, „Rescue Party Live“, „Chicken Assassin Reloaded“ und viele mehr. Du hast außerdem Zugriff auf beliebte Spiele wie „Fortnite“, „LEGO Fortnite“, „Rocket Racing“, „Fortnite Festival“ und „Trackmania“.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im März wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.