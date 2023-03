Kabelfernsehen wird bald teurer: Das ist der Grund

Hintergrund der Veränderung ist die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs für Kabelgebühren. Diese hat die Politik beschlossen und eine Übergangsfrist für bestehende Verträge bis Mitte 2024 eingeräumt. Beim Nebenkostenprivileg geht es um die Abrechnung des Kabelfernsehens in Häusern, in denen es mehrere Wohnungen gibt. Hier hat entweder der Eigentümer des Hauses oder die Hausverwaltung einen Rahmenvertrag mit dem lokalen Kabelanbieter geschlossen, damit alle Mieter (und Eigentümer) in ihren Wohnungen Fernsehen können, ohne einen Vertrag mit dem Kabelanbieter abschließen zu müssen. Durch den Rahmenvertrag mit dem Eigentümer oder der Verwaltung gibt es einen Rabatt, abgerechnet wird über die Nebenkostenabrechnung. Genau das ist so aber künftig nicht mehr einfach so möglich.

Kosten für Kabelfernsehen nicht mehr in den Miet-Nebenkosten

Durch das Nebenkostenprivileg waren alternative Anbieter, etwa per Streaming, im Nachteil. Schließlich bucht kaum jemand für zusätzliche Kosten einen TV-Zugang, wenn er schon das Basis-Angebot in der Wohnung hat und zahlen muss.

Wenig überraschend waren die Kabelnetzbetreiber und Kabelverbände gegen die Gesetzesänderung. Sie befürchten, von den Massen an Kabelanschlüssen in größeren Wohneinheiten viele Anschlüsse zu verlieren. Schließlich ist ein IPTV-Anschluss oftmals mit mehr Funktionen und teilweise sogar mit mehr Sendern ausgestattet als ein klassischer Kabelanschluss. Auch Satellit oder DVB-T2 wären denkbare Alternativen. „Daher versuchen Kabelnetzbetreiber in den Medien mit übertriebenen Warnungen vor sehr teuren Kabelanschlüssen […] die Politik zu überzeugen, die geplante Gesetzesänderung nicht durchzuführen“, heißt es von der Verbraucherzentrale Berlin. Doch diese beruhigt. Realistisch gesehen werde sich der Kabelanschluss zwar leicht verteuern. Doch diese Erhöhung wird sich nach Einschätzung der Verbraucherzentrale im Bereich von maximal 2 bis 3 Euro pro Monat bewegen. „Erste Erfahrungen zeigen, dass bei gekündigten Mehrnutzerverträgen der Preis für den entsprechenden Einzelnutzervertrag bei etwa 8 bis 10 Euro pro Monat liegt“, so die Verbraucherschützer.

Abweichende Regelung bei Eigentumswohnungen

Wenn du in einer Eigentumswohnung wohnst, ist die Sachlage etwas komplizierter. Hier gilt nach wie vor das, was die Eigentümergemeinschaft beschließt. Im Rahmen der Gesetzesnovelle besteht ein Sonderkündigungsrecht zum 31. Juni 2024, mit dem die laufenden Mehrnutzerverträge für das Kabelfernsehen per Beschluss der Eigentümergemeinschaft beendet werden können. Unternimmt die Eigentümergemeinschaft jedoch nichts, oder entscheidet sich gegen eine Kündigung, so laufen die Verträge weiter. Dann müssen Wohnungseigentümer weiterhin die Kosten für den TV-Empfang über das Hausgeld bezahlen, dürfen es aber nicht mehr über die Nebenkosten mit ihren Mietern abrechnen.

Vorsicht vor Vertretern

Die anstehende Änderung beim Kabelfernsehen nutzen aktuell auch zahlreiche Verkäufer und Vertreter. Sie sorgen an der Haustür für Panik und wollen dir Verträge aufquatschen. Dabei haben sie aber nur selten das für dich beste Angebot im Sinn, sondern vielmehr das Angebot, das ihnen eine gute Provision bringt. Die Verbraucherschützer raten, niemanden in deine Wohnung zu lassen. Unangekündigte Überprüfungen des Kabelanschlusses sind meist ein Vorwand, um dir einen Vertrag aufzuquatschen. Außerdem solltest du keine Verträge an der Haustür unterschreiben.

Diese -Alternativen hast du zum Kabelfernsehen

Fürs Kabel gilt: Als Mieter einer großen Wohnungsgesellschaft oder -genossenschaft sollte deine Verwaltung dich über die anstehenden Änderungen im kommenden Jahr informieren. Du wirst dich dann selbst um einen Vertrag kümmern müssen. Bist du Mieter in einer Eigentumswohnung oder selbst Eigentümer, gelten die Beschlüsse der WEG. Solltest du in einem Einfamilienhaus wohnen, hast du vermutlich ohnehin schon einen Vertrag mit dem Kabelanbieter.

Es gibt verschiedene Methoden, Fernsehen zu empfangen. Wir haben dir die Vor- und Nachteile von Satellit, Kabel, Internet und Antenne zusammengestellt.