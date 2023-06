Kabel-TV-Nutzer müssen handeln: Neuer Vodafone-Tarif schafft Abhilfe

Bisher haben Mieter ihre Kosten für Kabel-TV über die Nebenkosten der Miete bezahlt. Und Wohnungseigentümer zahlen die Kosten in der Regel über das Hausgeld. Spätestens ab Juli 2024 soll sich das jedoch ändern. Dann benötigst du einen eigenen Vertrag mit einem TV-Anbieter, um weiterhin Kabelfernsehen schauen zu können. Tust du das nicht, kannst du in Zukunft kein Fernsehen mehr über deinen Kabelanschluss empfangen. Für Nutzer, die bereits ab Ende Dezember einen neuen Mietvertrag abgeschlossen haben – oder jetzt noch einen abschließen – gilt die Regelung sogar aktuell schon. Mehr zum Thema haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst. Um den Umstieg so leicht wie möglich zu gestalten, bietet Vodafone den neuen Tarif TV Connect Start an. Wir werfen einen genaueren Blick darauf.

TV Connect Start: So funktioniert der neue Vodafone-Tarif

Mit dem neuen Vodafone-Tarif TV Connect Start schaust du trotz des neuen Telekommunikationsgesetzes weiterhin Kabelfernsehen wie gewohnt. Der Vorteil: Es ist keine Installation nötig – du musst den Tarif nur buchen und kannst anschließend ganz normal dein Lieblingsprogramm via Kabel weiterschauen. Über den Kabelanschluss hast du eine große Senderauswahl und kannst einige Sender in HD empfangen. Insgesamt 28 Sender (öffentlich-rechtliche Sender) schaust du in HD-Qualität. 69 weitere (private) Sender empfängst du immerhin in SD-Qualität. Dabei verspricht der TV-Anbieter einen zuverlässigen und stabilen Empfang im Vodafone-Netz.

Übrigens benötigst du den TV Connect Start Tarif auch, wenn du bereits ein anderes Kabel-TV-Produkt – wie etwa GigaTV Cable – nutzt. Der neue Vodafone-Tarif ergänzt GigaTV Cable und ermöglicht den weiteren Empfang via Kabelanschluss.

TV Connect Start: Kabel-TV ohne doppelte Kosten

Die Kosten des Vodafone-Tarifs variieren je nach Standort. Ob er bei dir vor Ort verfügbar ist und was er kostet, kannst du auf dieser Seite überprüfen. Übrigens entstehen für dich keine doppelten Kosten. Vodafone schreibt dazu: „Dein:e Vermieter:in oder deine Wohneigentümergemeinschaft hat mit uns einen neuen Vertrag abgeschlossen. Sobald dieser Vertrag in Kraft getreten ist, brauchst du einen eigenen Kabel-TV-Vertrag. Wenn du TV Connect Start jetzt buchst, zahlst du natürlich erst, sobald der neue Vertrag startet. Du hast keine doppelten Kosten. Das genaue Datum teilen wir dir auf deiner Auftragsbestätigung für TV Connect Start mit.“