iPhone mit Lightning oder USB-C: Warum nicht beides?

Seit dem iPhone 5 aus dem Jahr 2012 besitzt Apples Smartphone den Lightning-Port. Was damals eine Revolution war, stellt heutzutage für viele Nutzer ein Manko dar. Willst du dein iPhone laden, musst du ein passendes Kabel einpacken. Viele andere aktuelle Geräte – darunter auch diverse von Apple selbst – nutzen heutzutage USB-C. Während bereits vor einigen Monaten ein findiger Bastler den Lightning-Port durch den neueren Anschluss ersetzt hatte, zeigt sich nun ein „TwinPort“-iPhone. YouTuber „Hyphaistos3672“ stattete das Smartphone schlichtweg mit beiden Anschlüssen aus und hat seitdem freie Wahl beim Ladekabel.

iPhone 12 mini mit Lightning und USB-C

In dem Video des Bastlers wird der Prozess in vielen Details beschrieben. Dass es sich um ein iPhone 12 mini handelt, macht die verrückte Verwandlung noch beeindruckender. Der Platz im Inneren des kleinen Smartphones ist eingeschränkter als beispielsweise in einem Pro-Max-Modell.

Durch den zweiten Anschluss im Inneren gibt es jedoch eine hörbare Einschränkung, mit der der YouTuber nun leben muss. So steckt hinter den kleinen Löchern in der Unterseite des iPhone ein Mikrofon und Lautsprecher. Letzterer musste bei der Verwandlung deutlich angepasst werden. In dem Video zeigt der Bastler diverse Schritte, in denen der kleine Krachmacher sichtbar schrumpfen muss.

Der Erfolg der beeindruckenden Arbeit zeigt sich am Ende des rund sechs Minuten langen Videos. Die Verbindung des iPhone 12 mini gelingt mit einem MacBook Pro sowohl via Lightning und USB-C. Der Stecker kann dabei wie gehabt in beiden Orientierungen eingesteckt werden. Da das Smartphone in iTunes auftaucht, ist offenbar auch ein Datentransfer weiterhin möglich.

Es wird erwartet, dass Apple unter anderem aufgrund der nahenden Vorgaben der EU das iPhone 15 ab Werk mit einem USB-C-Port ausliefert. Hält Apple an der altbekannten Tradition fest, wird die neue Smartphone-Generation auch in diesem Jahr im September vorgestellt.