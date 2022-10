Sämtliche iPhone-Ladekabel schon bald unbrauchbar – Neukauf erforderlich

Nutzer eines Apple iPhones stechen aus der breiten Masse an Smartphone-Nutzern hervor. Dies liegt hauptsächlich an dem hauseigenen iOS-Betriebssystem und andererseits an der ebenfalls aus der Apple-Schmiede stammenden Lightning-Schnittstelle. Ihre Vor- sowie Nachteile gegenüber der USB-C-Schnittstelle sind für den Otto Normalverbraucher praktisch nicht existent – mit einer Ausnahme. Solltest du neben deinen Apple-Produkten auch über weitere elektronische Geräte verfügen, wie etwa über Bluetooth-Lautsprecher oder eine Smartwatch, wirst du zwangsläufig mehrere unterschiedliche Ladegeräte und Kabel benötigen – oder aber auf einen Adapter angewiesen sein. So war das zumindest bisher. Demnächst gelten in der EU jedoch andere Regeln. Und diese besagen unterm Strich: Apple-Ladekabel werden unbrauchbar.

Was ist USB-C? Alle Details zum Universalgenie der USB-Anschlüsse

EU-Regelung für einheitliche Ladekabel endgültig beschlossen

Die Arbeiten an einer Regelung für einheitliche USB-C-Ladekabel zogen sich über Jahre. Doch nun ist es beschlossen: Mit einer überwältigenden Mehrheit von 602 zu 13 Stimmen (8 Enthaltungen) stimmte das Plenum des Europäischen Parlaments für eine entsprechende Vorschrift. Bis Ende 2024 müssen sämtliche Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, tragbare Videospielkonsolen und sonstige mobilen elektronischen Geräte mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet werden.

Davon versprechen sich die Verantwortlichen einerseits Interoperabilitäts-Vorteile für Verbraucher und andererseits eine Verringerung von Elektroabfall. So könnten Anwender nach Angaben des Europäischen Parlaments bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr „für unnötige Ladegeräte“ einsparen. Zumal Geräte künftig in zwei Versionen ausgeliefert werden sollen: mit und ohne Ladekabel /-gerät. Ein spezielles Etikett soll Verbraucher darüber hinaus übersichtlich über die Ladeeigenschaften neuer Produkte informieren und ihnen die Entscheidung, welche Variante sie kaufen möchten, erleichtern.

USB-C: Im ersten Schritt wird es teuer

So viel zu den positiven Aspekten. Für Apple-Anwender bedeutet dies jedoch, dass sie spätestens ab 2025 neue Ladegeräte sowie Ladekabel benötigen, denn ihre Lightning-Kabel werden nicht mehr zu den neueren iPhone-Modellen passen. Dadurch entsteht zunächst mehr Elektroschrott und auf Anwender kommen Mehrausgaben zu. Denn momentan werden iPhones ohne Ladegerät und Kabel verschifft, welche den Preis der neuen Geräte abermals heben dürfte. Ferner wächst die Ladeleistung von etwa Mobiltelefonen aktuell rasant an. Daher werden die vorhandenen Ladegeräte allgemein im Laufe der Zeit zwangsläufig ersetzt werden müssen, um von einer kürzeren Ladedauer zu profitieren. Diese Entwicklung dürfte jedoch ab einem gewissen Punkt wieder stagnieren.

Hersteller sollen ihr Produktportfolio, wie bereits erwähnt, bis Ende 2024 an die neue Regelung anpassen. Das gilt allerdings nicht für Laptops. Diese müssen erst ab dem Frühjahr 2026 einen USB-C-Anschluss bieten.