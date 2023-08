iPhone 15 enthüllt: So lässt Apple die Konkurrenz alt aussehen

Es gilt mittlerweile als so gut wie sicher: Apple verabschiedet sich mit dem iPhone 15 vom altbekannten Lightning-Port. Nicht zuletzt die nahende Pflicht durch die EU und andere Länder ist der Grund dafür. Statt Apples proprietären Anschluss wird dann ein USB-C-Port am Gehäuse zu finden sein. Laut einem aktuellen Bericht von ChargerLab, ist es aber offenbar nicht nur ein Wechsel des Steckers. Denn auch die Datenübertragung könnte im neuen iPhone deutlich schneller sein als bei der Konkurrenz.

iPhone 15 mit USB-C: Bauteile zeigen neue Details

Grund für die neuen Gerüchte zum iPhone 15 sind Komponenten, die angeblich im kommenden Apple-Smartphone verbaut sein werden. Konkret geht es um den USB-C-Anschluss und Bauteile, die neben diesem angebracht sind. Auf den Bildern von ChargerLab ist ein Chip zu sehen, der für eine bessere Signalqualität bei hohen Transferraten sorgen soll.

Dessen Vorhandensein legt nahe, dass Apple im iPhone 15 Thunderbolt oder USB 4 unterstützen wird. Diese Standards erlauben einen Datentransfer mit bis zu 40 Gbps. Dieselben Chips hat ChargerLab bereits in anderen Geräten gefunden, die derartig hohe Übertragungsraten unterstützen.

Dieses Bild von ChargerLab zeigt angeblich die USB-C-Ports des kommenden iPhone 15

Thunderbolt im neuen iPhone

Aktuell gibt es Bilder von den flexiblen Kabeln, die für das iPhone 15, 15 Plus und 15 Pro Max bestimmt sein sollen. In allen Fällen war der Chip vorhanden. In den früheren Gerüchten war die Rede davon, dass Apple Thunderbolt oder USB 4 nur in den Pro-Modellen der kommenden Smartphones unterstützen wird.

Da es sich bei Thunderbolt um ein Pro-Feature handelt, ist es wahrscheinlich, dass es auch beim iPhone 15 so bleiben wird. So unterstützt beispielsweise auch nur das iPad Pro derartige Geschwindigkeiten für die Übertragung großer Datenmengen.

Beim iPhone gab es schon seit einiger Zeit Rufe nach Verbesserungen in diesem Bereich. So bietet Apple seit dem iPhone 13 Pro die Möglichkeit zur Aufnahme von ProRes-Video. Dieses Format erzeugt extrem große Datenmengen. Pro Minute können es je nach Auflösung und Framerate schnell mehrere Gigabyte werden. Die Übertragung derartiger Daten zur Weiterverarbeitung könnte dank Thunderbolt auf dem iPhone 15 also deutlich schneller sein als je zuvor.

Die Vorstellung des kommenden Smartphones wird derzeit für Mitte September erwartet. Die Auslieferung des iPhone 15 könnte damit bereits in wenigen Wochen beginnen.